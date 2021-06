Mayra Jaime: "A mí nadie me ha botado, yo renuncié"

Luego de criticar los tres premios ITV que obtuvo la conductora de televisión Alejandra Jaramillo (mejor actriz, mejor presentadora y mejor cuenta de Instagram), la comunicadora Mayra Jaime decidió dar un paso al costado y abandonar el programa que hasta el miércoles condujo junto a Tábata Gálvez.

El conflicto surgió cuando el miércoles en el espacio de Telepremier, Jaime señaló que Jaramillo había ganado por "el muertito", dando a entender que la gente le dio su voto solo por empatía tras el asesinato de quien fuera su novio, Efraín Ruales.

EXPRESIONES conversó con Mayra al conocerse que no volverá más al espacio de farándula. "Me voy a tomar un tiempo para mí. Lo hablé con mi esposo y pienso hacer cambios en mi vida. Le agradezco muchísimo a los directivos de mi canal por apoyar mis decisiones y respaldarme en todo. A mí no me botaron como dicen por ahí, yo renuncié, a mí nadie me bota".

Jaime agradeció al público que se se hizo presente apoyándola. "Solo puedo decir que me tienen para largo. Únicamente necesito una pequeña pausa para mí".

La excompetidora de Calle 7 dice estar acostumbrada a las críticas pero por su avanzado estado de embarazo y pensando en el bienestar de su bebé, prefirió renunciar al programa. "No volveré a la farándula,.es chévere hacerla pero me ha traído más conflictos que cosas buenas. Hablar de los demás no me interesa, así que prefiero hacer otras cosas e intentar algo nuevo y ver qué tal funciona, en estos momentos el centro de atención es mi hijo".