Mauricio Calvo: “Soy guapo porque luzco y me siento bien”

Lo primero que llama la atención en Mauricio Calvo es su altura. Mide 1,93 metros. Confiesa que a veces tiene problemas en conseguir camisas. Las mangas le quedan cortas.

(Te invitamos a leer: Érika Vélez celebra su 'cumple' en Disney con dedicatoria especial de Víctor Arauz)

Tiene 29 años, nació en Guadalajara, México, una ciudad conocida por el tequila y la música mariachi, y fue elegido Míster Supranational 2025 de su país.

Érika Vélez celebra su 'cumple' en Disney con dedicatoria especial de Víctor Arauz Leer más

En junio irá a Polonia para competir por el título internacional. Hace algo más de tres años empezó a modelar. Durante esas experiencias de trabajo conoció sobre el certamen. Es modelo y ejerce la administración de empresas.

¿Desde niño o desde cuándo soñó con verse en una pasarela, en la portada de una revista o en certámenes?

Cuando era más joven veía programas de TV en los que los jueces calificaban a chavos por este oficio, me llamaba la atención. Decidí ingresar a ese mundo de la moda, de los concursos. Al principio desfilaba ropa de diseñadores mexicanos famosos, como Benito Santos. Siempre me gustó la pasarela y el modelaje fotográfico.

¿Qué considera que vieron en usted (más allá de la pinta) para elegirlo representante de México en Míster Supranational?

Me he dado cuenta que buscan al hombre guapo, pero también a esa persona íntegra, con valores y que sea auténtico.

Competirá con hombres de otros países tan o más atractivos que usted. ¿Cuáles son las fortalezas con las que se impondrá?

Considero que la autenticidad. Ser así no es ser una persona rara o diferente, simplemente es seguir lo que me gusta. Quiero disfrutar el proceso, ganará el que tenga que ganar. Es una plataforma que abre puertas.

Ser pintero siempre tiene sus ventajas, pero también desventajas...

Creo que hay más ventajas. Cuando se tiene buena pinta, a veces es más fácil que se abran las puertas. Pero aquello se da, sobre todo, si va acompañado de una buena actitud, ser amable o cordial. Si eres antipático o problemático, no hay pinta que valga porque caes mal. Muchos al comportarse de esa manera, no aprovechan oportunidades que se les presentan.

En ocasiones se dan propuestas indecentes que provienen de ambos sexos…

Siempre hay desventajas y se dan propuestas indebidas, sobre todo por las redes sociales. Estamos más expuestos, pero depende de nosotros si aceptamos o no. Hay que estar muy alerta, más que nada por un tema de seguridad. A veces nos hablan de un determinado trabajo y si hay algo que nos parece raro es mejor seguir de largo. Cuando acepto un trabajo me fijo en todo y que de corazón me nazca hacerlo.

A estas alturas de su vida, ¿qué busca?

Rafaella Pimentel: Los estudios son su prioridad Leer más

Ser más yo. Cuando modelo, solo desfilo, pero ahora deseo tener otras oportunidades, dar entrevistas, viajar, aportar a la gente.

El modelaje y los concursos son parte de su vida, pero también se preparó para administrar empresas…

Como administrador, me organizo, tengo un gran equipo de trabajo. Tengo un rancho con un hotel de perros, refugio, criaderos, caballerizas… Todos somos muy rancheros en Guadalajara, donde vivo. Me encantan los animales, tengo siete perros. A Ciudad de México solo voy para trabajar.

"Estoy soltero y lo prefiero"

México es una nación que ofrece oportunidades actorales. ¿Le interesa dar el salto a la TV o al cine?

En la cantada, estoy tomando clases. Me encanta la actuación. La mayoría de talentos pasan por La Rosa de Guadalupe, la veía cuando era muy chavo y dicen unas frases que son muy particulares. Hasta los actores reconocidos participan en ese seriado. También quisiera ir a Hollywood para hacer cine. Hay que soñar en grande.

El Centro de Educación Artística de Televisa, es una buena opción para estudiar…

Reciben a gente más joven. Aunque sé que también hay opciones para los de mi edad. Lo he considerado. Hay personas que por diferentes razones no ingresaron chavos. En mi caso, yo estaba clavado con la parte de administración de Empresas. Ahora también me gusta lo artístico. Me organizo bien para ejercer los oficios.

Más de una estará interesada en conquistar su corazón...

Estoy soltero y es lo que prefiero, porque me da tiempo para enfocarme en lo que me interesa, el concurso, sin tener compromisos familiares de esa índole. Vivo con mis padres (Miguel Ángel y Susana), pero también tengo un departamento de soltero.

"Con la edad he madurado"

Verse bien, exige sacrificios. ¿Cuáles son los suyos?

Yo me levanto bien temprano, a las cinco. Existe un club mundial llamado ‘El de las 5 AM’, que invita a despertar a esa hora. Puedes leer, escribir o hacer rituales de meditación. A las 6 me voy al gimnasio. Se gana una o dos horas para hacer otras actividades. Antes era farrero, lo hice muchos años, ya no. De repente salgo, no me gusta desvelarme. Mi trabajo exige lucir bien, no tomar ni fumar. Sigo una dieta de un nutriólogo mexicano, Álex Heredia, que incluye frutas, vegetales y mucha agua, dejé lo dulce. Mi papá trabajaba vendiendo chocolate en una empresa, era mi diversión comerlo.

Dicen que la buena alimentación influye positivamente hasta en el temperamento.

Antes, si algo me enojaba, me enojaba mucho. Ahora me siento más equilibrado. Manejo mejor mi temperamento, creo que el cambio alimenticio me ha ayudado. Siento un balance.

¿Se cree guapo? ¿Cuando se ve al espejo admira su pinta?

Siempre he pensado que debe gustarnos lo que vemos en el espejo. Desde pequeño decía, ‘soy guapo porque luzco y me siento bien’. Con la edad he madurado, ya no me veo tan niño, si no más hombre y me gusta. En enero del 2026 cumpliré los 30 años.

Se aproxima a los 30 años. Cortesía

¿Cómo cree que le llegarán las tres décadas?

Me emociona, acabo de cumplir 29. Al mes gané Supranational México. Estoy en Ecuador dando una entrevista. El año pasado mi onda era otra. Quiero seguir y que los 30 años ofrezca mucho más. Todos los días debes tener la actitud de ganador. Esta preparación para el certamen en Polonia ha sido muy padre. De vivir en Guadalajara, una ciudad conservadora, el mundo muestra un montón de posibilidades.

Lleva en su cuello un rosario. Dicen que todos los mexicanos son guadalupanos

Lo llevo siempre. Soy creyente. He hecho peregrinaciones a la Basílica. Lo espiritual es también una parte de mi vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!