A Mauricio Altamirano (El Cuy) le dio por ‘lanzarse’ como cantante para rendirle un homenaje a su amigo Miguel Cedeño en el primer mes de fallecido. El Cuy se alza de hombros y le da igual que digan que canta feo y que lo hace solo por figurar. Afirma que se queda con sus seguidores de Instagram que “hasta lloraron y comprendieron el mensaje de 'Mi cerecita del pastel', así se llama el tema. Podría entender que digan aquello si se tratara de una persona extraña, pero soy yo, su amigo. Era como su hermano”.

El presentador añade que esta idea la tenía desde que el productor Marlon Acosta del espacio 'De boca en boca' le comentó que iba a hacer un especial por el aniversario el 28 de julio.

“No le dije nada porque la iba a subir solo en las redes sociales. Conversé con el maestro Antonio Vergara, quien conoció a Miguel, ya que en diciembre del 2019 grabamos un villancico con el elenco del espacio. También era una forma de soltar a Miguel, desde su muerte no he podido dormir. Antonio me pidió que le escriba la letra, demoré en hacerlo. Estaba en negación, porque no creo que se haya muerto. En mi carro cantábamos, lo que digo es lo que verdaderamente siento. Canto en la ducha nada más, no me creo artista ni me estoy lanzando. Simplemente le hice un tributo. A través de esta canción logré soltarlo. Conociendo a Miguel, sé que está agradecido. Nunca falta un sufridor que lanza su porquería y que no respeta el dolor ajeno. Oídos sordos a los comentarios negativos. Cantaba y lloraba al mismo tiempo, fue complicado grabarlo, pero con mucho cariño”.

El Cuy en el programa 'De boca en boca'. cortesía

Antes de ingresar al estudio, Mauricio le dijo a Marlon Acosta que iba a grabar la canción. “Cuando el tema quedó terminado, me comentó que lo había hecho llorar. Entonces me pidió que lo interprete en el programa, así fue. Me quedo con la satisfacción de que haya llegado el mensaje. Aquellos que no lo entiendan, ya es su problema”.