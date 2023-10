Matthew Perry: Sus padres heredarán su fortuna

Matthew Perry (54), el actor que interpretó a Chandler Bing en la serie 'Friends', fue hallado sin vida en su hogar en Los Ángeles, el sábado 28 de octubre y sigue siendo noticia. Sin descendencia directa, muchos se preguntan para quién será la inmensa fortuna que acumuló a lo largo de su carrera. A pesar de debutar desde muy joven como actor infantil, no fue hasta su contratación para 'Friends', la que es probablemente la serie más icónica de la historia de la televisión, que su fama llegó a lo más alto.

El éxito se tradujo en un imperio económico para Matthew Perry y sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Por cada capítulo cobraba, en las últimas temporadas, un millón de dólares, y tras concluir su emisión recibía aproximadamente 20 millones de dólares al año en concepto de derechos por los beneficios que seguía reportando la sit-com a la Warner Bros. “La verdad es que Friends fue una bendición. Una gran suerte para los protagonistas. Nos permitió una libertad económica que en esta industria también se traduce en independencia artística”, dijo Perry durante una entrevista con ABC.

Según el portal Celebrity Networth, su patrimonio neto era de 120 millones de dólares en el momento de su deceso. También participó en otras series y películas como 'Studio 60 on the Sunset Strip', 'Go On' y 'The Good Wife', con las que acumuló entre 10 y 20 millones de dólares.

Además de proyectos audiovisuales, el intérprete publicó sus memorias tituladas 'Amigos, amantes y aquello tan terrible' en las que relataba el infierno que pasó debido a su adicción a las drogas y al alcohol. Se gastó, según su propio testimonio, unos siete millones de dólares en tratamientos para dejar de beber. Asistió a unas seis mil reuniones de Alcohólicos Anónimos y estuvo más de quince veces en centros de rehabilitación.

“Llevo sobrio desde 2001, a excepción de 60 o 70 recaídas a lo largo de los años”, bromeaba. El libro se convirtió en un éxito de ventas y su autor logró aumentar todavía más su patrimonio.

Como no tuvo hijos, todo parece indicar que sus padres serán los principales beneficiarios de la herencia. Ellos son el actor John Bennett Perry y Suzanne Langford (exsecretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau), quienes se divorciaron cuando él apenas tenía un año.

Sus fans dejan flores en Nueva York. Agencias

La icónica fachada del edificio de Bedford Street en Nueva York, donde vivían los protagonistas de la serie Friends, se ha convertido en un lugar de peregrinación para los admiradores de Matthew Perry.

Flores y cartas de agradecimiento se han acumulado, mientras que mensajes como “Gracias por las risas interminables” y “Gracias por ser nuestro amigo” decoran la acera.

Se esperaba que la autopsia desvelara el motivo que derivó en el fallecimiento de Perry, pero no ha sido así. Según el informe preliminar del forense, se sostiene que se necesitan nuevas pruebas y mayores análisis para poder explicar su muerte, cuya autopsia ha revelado un resultado indeterminado. Por el momento, uno de los datos más esperados es el referido al examen toxicológico.

Los seguidores de la serie están muy afectados. Agencias

Los resultados podrían tardar varios días e incluso semanas, algo que llegará después de que el cuerpo sea entregado a la familia. Hasta el momento se espera que se anuncie la fecha del funeral.

