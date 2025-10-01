MasterChef Celebrity: cinco nuevos famosos son confirmados para la temporada 3

Cinco nuevos famosos se suman a MasterChef Celebrity Ecuador 2025. Descubre quiénes son y qué traen a las cocinas más famosas

Los jueces Jorge Rausch, Carolina Sánchez e Irene González vuelven a MasterChef Celebrity Ecuador con más sabor, rigor y emociones.

La competencia más sabrosa de la televisión ecuatoriana ya huele a nuevas emociones. Este 1 de octubre, Teleamazonas anunció a cinco nuevos participantes que se unen al reto culinario en la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador 2025.

La lista incluye a rostros muy queridos y seguidos por el público: la exreina Karime Borja, el modelo amazónico Naykim Tzamarenda, la cantante Fer Guevara, el comediante Nexar Gómez y el comunicador Carlos Luis Andrade. Con ellos, ya son 14 celebridades confirmadas para esta edición que promete más sazón, drama y emociones fuertes.

¿Quiénes son los nuevos famosos en MasterChef Celebrity Ecuador?

Karime Borja: Reina, madre y ahora cocinera. Borja fue coronada Reina de Guayaquil en 2018 y desde entonces ha brillado como psicóloga, modelo y presentadora. Pero más allá de los reflectores, su historia personal conmovió al país: en 2024 enfrentó la pérdida de su pequeño hijo Mateo, y su mensaje de amor, fe y fortaleza ha inspirado a miles. Ahora, la guayaquileña busca demostrar que también tiene talento en la cocina y está lista para dejarlo todo en los fogones de MasterChef. Naykim Tzamarenda: Orgullo amazónico en la cocina. Directamente desde la Amazonía ecuatoriana, Naykim Tzamarenda llega con fuerza a las cocinas más famosas del país. Es actor, modelo y creador de contenido, conocido por mostrar con orgullo la cultura shuar, su conexión con la naturaleza y su identidad indígena. Su carisma y autenticidad lo han convertido en una figura influyente en redes, y ahora quiere que sus raíces también se sientan en cada plato. Fer Guevara: De los escenarios al delantal. María Fernanda Guevara, o simplemente Fer Guevara, fue parte del recordado dúo musical Las Lolas, que conquistó al Ecuador en los años 2000 con temas como 'Me haces tanta falta' y 'No voy a llorar'. La artista quiteña ahora cambia el micrófono por la cuchara y está lista para cocinar con el mismo corazón con el que cantó durante años. Nexar Gómez: El humor se sirve en la mesa. Nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas, Nexar Gómez es comediante, creador de contenido y conductor del popular pódcast 'Hueveando'. Se hizo viral durante la pandemia con sus sketches y hoy acumula millones de visualizaciones y seguidores en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Carlos Luis Andrade: Trayectoria y sazón. Andrade es una figura consolidada en la televisión ecuatoriana. Actor, presentador, coach de desarrollo personal y autor de libros, su versatilidad lo ha mantenido vigente durante años. Ahora, su nueva misión es probar que su talento también se extiende a la cocina gourmet.

Todo listo para la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Con estos cinco nombres, ya son 14 los famosos confirmados para esta nueva entrega de MasterChef Celebrity Ecuador 2025. Entre ellos están también figuras como Frickson Erazo, Giovanna Andrade, Mara Topic y Jorge Campozano. El reality, que ha conquistado a miles de televidentes, promete nuevas historias, rivalidades, platos sorprendentes y, por supuesto, mucho sabor ecuatoriano.

