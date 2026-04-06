Marte en Piscis: Por qué te sientes más cansado de lo normal este lunes 6 de abril

No crea que solo es por el feriado lo difícil que se le ha hecho volver a la rutina. Los astros lo explican

El tránsito de Marte en Piscis marca uno de los movimientos astrológicos que más impacto genera en la percepción de energía diaria. En los últimos días, usuarios en redes sociales y consultas astrológicas coinciden en una sensación común: cansancio, dificultad para actuar y mayor carga emocional. Este fenómeno tiene una explicación dentro de la lectura astrológica del momento.

Marte es el planeta asociado a la acción, la iniciativa y la energía física. Cuando transita por Piscis, un signo de agua vinculado a la sensibilidad y la disolución, esa fuerza se transforma y deja de expresarse de forma directa. En lugar de impulso, aparece una tendencia a actuar desde la emoción o la intuición, lo que puede generar una percepción de menor energía o lentitud.

Un tránsito que afecta la energía y las decisiones

Este movimiento planetario, activo entre marzo y abril de 2026, modifica la forma en que se enfrentan los desafíos. Según interpretaciones astrológicas, Marte en Piscis invita a dejar de forzar resultados y a moverse con mayor fluidez, lo que cambia el ritmo habitual de acción.

En este contexto, muchas personas experimentan una tensión interna: la necesidad de actuar frente al deseo de evitar el conflicto. Esta dinámica puede traducirse en agotamiento mental, dudas o dificultad para tomar decisiones.

Marte, relacionado con los impulsos y la reacción, al entrar en Piscis pierde fuerza directa Cortesía

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El impacto emocional y físico

La astrología también vincula este tránsito con una mayor sensibilidad. Marte, relacionado con los impulsos y la reacción, al entrar en Piscis pierde fuerza directa y se vuelve más introspectivo.

Esto puede provocar que emociones como la frustración o la incomodidad no se expresen de forma clara. En lugar de manifestarse externamente, se acumulan, lo que se percibe como cansancio o desgaste emocional.

Además, Piscis, como signo asociado a la disolución, puede generar confusión o falta de límites claros, lo que intensifica la sensación de agotamiento en la rutina diaria.

Especialistas en astrología señalan que este tránsito no es aislado. Forma parte de un proceso previo a nuevos movimientos planetarios que marcan el inicio de ciclos. En ese sentido, Marte en Piscis funciona como una etapa de revisión interna antes de retomar la acción.

La lectura apunta a un periodo para replantear decisiones, revisar emociones y preparar el terreno antes de avanzar.

Cómo reducir el impacto del cansancio

Frente a este escenario, la recomendación general es adaptar el ritmo en lugar de forzarlo. Entre las acciones sugeridas están:

Incorporar movimiento físico para liberar tensión acumulada.

Identificar emociones en lugar de evitarlas.

Tomar decisiones sin esperar condiciones ideales.

Marte en Piscis no solo explica una sensación de cansancio que se repite este lunes. También plantea un cambio en la forma de actuar y relacionarse con las emociones, en un momento que, según la astrología, anticipa un nuevo inicio.

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