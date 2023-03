Mario Vargas Llosa se reencuentra con su exesposa

Centrado en sus hijos y en recuperar su relación con su exmujer, Patricia Llosa, Mario Vargas Llosa vivió hace casi un mes uno de los días más importantes de su carrera como escritor al entrar como miembro de la Academia Francesa. Una ceremonia en la que estuvo acompañado por ella.

Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos públicamente, lo que no quiere decir que no haya pasado. Él viajó hasta Lima, Perú, para acudir a la boda de su nieta, Josefina, con Emilio Camarena. Un enlace que tiene lugar hoy y que reunirá a toda la familia del Premio Nobel. Josefina es la hija de Gonzalo Vargas Llosa y contraerá matrimonio con un joven ingeniero mexicano.

Serán muchos los invitados que no se perderán este gran enlace a celebrarse en la basílica y convento de San Pedro de Lima, uno de los complejos religiosos más importantes de la capital. Esa misma noche habrá una gran cena de gala en el Museo de Arte, un palacio neorrenacentista que expone 3.000 años de arte peruano.

La primera en viajar hasta Perú fue Patricia, junto a su hija Morgana. Mario Vargas Llosa lo ha hecho con su hijo Gonzalo. Todo el clan Vargas Llosa está muy emocionado por esta boda que los volverá a reunir.

Además, esta puede ser la ocasión perfecta para que Mario y Patricia posen juntos y confirmen así su segunda oportunidad, tras la separación del escritor con Isabel Preysler. A ellos se los ha visto comiendo en diferentes restaurantes de Madrid. Se separaron en 2015, cuando se hizo pública la relación del escritor con Preysler.