Mario Barone, el Papá Noel millennial: "Soy más dulce que el pan de pascua"

Olvídese del ‘viejito pascuero’, gordito y bonachón. Los tiempos cambian y EXPRESIONES va con la tendencia de lo fit y lo moderno. El Papá Noel abierto, cosmopolita, soltero, espontáneo y con pinta de galán es lo de ahora. Aprovechando la fecha, sorprendimos a este peculiar Santa Claus en el Puerto Santa Ana y lo abordamos para que responda a El Cuestionario.

¿Con quién pasaría una ‘noche buena’: Camille Leblanc, Kristen Stewart o Annie Thorisdottir?

Con ninguna de las tres, no son mi tipo de mujer.

¿Qué famoso de los que usted conoce merece regalo y por qué?

El actor Carlos Scavone se merece un regalo, por ser un buen amigo. Lo quiero mucho, le daría una bicicleta porque de niño nunca le enseñaron a andar, es un bebé completo. También le regalaría una muñeca inflable para que practique.

¿Además de Carlos Scavone, qué otros niños buenos también tendrán su regalo?

Todos mis amigos, por ser muchachos fieles, que están detrás de sus novias y esposas. Han estado pendientes de sus mujeres y cumpliéndoles cada capricho.

¿Con qué celebridad le gustaría quedarse atrapado al bajar en una chimenea?

Con Kate Beckinsale.

¿Se considera más bueno que el pan de Pascua?

Digamos que soy más dulce.

¿Cuál es el piropo más atrevido que ha recibido como Papá Noel?

Una vez me preguntaron si soy pirata, pero no por el oro ni por la plata, sino por el tesoro que tengo entre...

¿Con quién le gustaría tener su última cena?

Con mi familia.

¿Y para quién le gustaría ser servido como cena?

Me agradaría ser la cena de mi novia, Celeste.

¿Sería a fuego lento o de rápida cocción?

Un poco de ambas.

¿Y el entorno ideal cómo sería?

En un camping, en la playa, con un poco de tormenta en la noche.

¿Dónde quedaron sus renos?

Están en The Point, cobrándome tres dólares la hora.

¿Si su traje hablara, qué cree que le diría?

Que no debería taparme.

¿Y si fuera la gorra la que habla?

Ponte pelo.

¿Ha puesto sus barbas en remojo en alguna ocasión?

Varias veces.

¿Quién heredaría sus botas?

Nadie las merece.

¿A quién sentaría sobre sus rodillas para saber cómo se ha portado?

A mi sobrina y a la hija de mi novia.

¿Qué les obsequiaría a los Roditti?

Son mis amigos y se han portado mal, les daría Passinerval.

¿Algún presente para Alejandra Jaramillo, La Caramelo?

Un año gratis de entrenamiento en mi gimnasio.

¿A Beto, de MasterChef?

Otro corte de pelo.

¿Y para Tania Tinoco?

Un fuerte abrazo para que deje de contar cosas feas en la televisión.

¿El peor regalo que ha recibido como Santa Claus?

Dos pedazos de pan baguette, con las palabras ‘pan-tuflas’. Fue terrible, me fregó la Navidad.

¿Su película favorita para ver en estas fechas?

Klaus, de Netflix.

Los tips de Barone en estas fechas

*Evitar el exceso de carbohidratos (papa, arroz, pasta).

*Consumir ensaladas y más proteínas, principalmente carnes.

*Establecer una fecha límite para comer calentado en los ‘off day’.

Una tarde en la que nuestro crossfitter se convirtió en modelo Gerardo Menoscal

Defina al Papá Noel millennial...

"Ya no es el viejo gordito de los regalos y las galletas. La obesidad no es saludable, debes cuidar el cuerpo porque solo tienes uno y la única manera de hacerlo es con una correcta alimentación y ejercicios. Me gustaría proyectar mi estado físico como un ejemplo a seguir para que la gente no solo se vea bien, sino que se sienta bien. De esta forma se previenen enfermedades crónicas y de eso se trata mi metodología, que tiene como objetivo combatir la genética si realmente estás consciente de cómo debes tratar a tu cuerpo".

El hombre detrás del traje

Su nombre es Mario Barone, tiene 27 años, de los cuales 11 los ha dedicado al mundo del fitness. Uno de los primeros atletas de CrossFit a nivel internacional, uno de los top 10 de Latinoamérica en esta disciplina por tres años consecutivos.

Tras capacitarse dentro y fuera del país, en 2014 abrió su propio gimnasio, Antares Fitness, y posteriormente creó Sweat By Antares.