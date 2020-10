Mariela Viteri: "Llegué a los 25 con otro Ricardo Mórtola"

"Veinticinco años se fueron volando", dice Mariela Viteri cuando le preguntamos qué se siente celebrar las bodas de plata de Radio Fuego, la emisora que también vio nacer y crecer a sus dos hijos. Casualmente, uno de ellos, sigue sus pasos. La idea, antes de la pandemia, era realizar un gran concierto con la mayoría de cantantes que pasaron por la estación radial. "Pese a los cambios, para mí fue un gusto compartir con los medios que acudieron al encuentro por estos 25 años, con otro Ricardo Mórtola (risas)".

Precisamente, él (su hijo) se lanzó al ruedo y ya está en los micrófonos. "Me gustó escuchar lo que le dijo a un periodista, de cómo él ha sido testigo de cuánto yo he peleado en esta vida, saliendo adelante. Me conmovió la manera en que Ricardo ha estado pendiente de mis luchas diarias. Marielita, igual, desde chiquitos, los dos me han acompañado y han crecido conmigo en todo".

Mariela asegura estar vigente adaptándose a los cambios y tendencias. Cortesía

En retrospectiva, considera una bendición de Dios haber cristalizado un sueño junto a quien fuera el padre de sus hijos, Ricardo Mórtola Di Puglia."Luchamos hombro a hombro, posteriormente me quedé sola por el divorcio, pero con Dios todo lo podemos. Viene a mi mente una frase bíblica que dice: 'esfuérzate y sé valiente' y eso hice".

Reconoce que no fue tarea fácil, en el camino se encontró con muchos detractores pero pudo demostrar a todos que sí se puede. "Más allá del reconocimiento, para mí cada día es un nuevo comenzar, no doy nada por sentado, enfrento nuevos desafíos. La visión que tuve hace 25 años de ser una radio con imagen, hoy es una realidad y somos una plataforma que se proyecta de una forma distinta. Para estar vigentes, hay que estar en todas y lo logramos".