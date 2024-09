Marián Sabaté: Una despedida que no convenció

Me pica la lengua. La rubia se marchó a trabajar a Manta tras su paso por 'Los Hackers'

Marián Sabaté no estuvo en el segundo aniversario de ‘Los Hackers’. Sin embargo, el viernes 27 de septiembre se despidió agradeciendo al canal y a sus compañeros. Poco creíble fue ese adiós porque nunca le dieron el sitial que merecía por experiencia y trayectoria. Fue obvio que trataron de quedar bien.

El día anterior, el jueves 26 estuvo en Manta firmando en Oromar TV, compartiendo con amigos a los que asegura no veía hace un buen tiempo, entre ellos Vanessa Passailaigue, quien ahora es parte del equipo de noticias de ese canal, o Carlos José Matamoros... Además mostrando en las redes sociales cómo la tratan en otras partes.

Ella esperaba que convocaran a la prensa para su despedida en el espacio farandulero de Ecuavisa, pero estos estuvieron pendientes de la celebración (el jueves) y el lanzamiento (viernes) de la nueva producción ‘Los García’. Además, seguramente le temen a la lengua de la rubia, que ahora será jurado en ‘BLN’.

En este reality volverá a compartir con Carlos José. Hará borrón y cuenta nueva con unas cortas vacaciones en Estados Unidos para festejar su cumpleaños, el 1 octubre. Ahora vivirá en Manta. No desaprovechó la oportunidad para mostrar el condominio en el que se alojará.

Marlon en la Feria del Marisco

Desde que Marlon Acosta salió de TC, amigos, curiosos y enemigos quieren saber cuál será el rumbo que tome el productor farandulero. Le hicieron una oferta en Oromar TV, pero la descartó. Ya ha trabajado con ese equipo y conoce defectos y virtudes, es decir sabe de qué pata cojean.

“Gracias a Dios desde que salí del canal, propuestas no me han faltado; he tenido dos, relacionadas a la TV, y otra en Quito con algo referente a la comunicación. Grabé un videoclip para una cantante y estoy manejando la Feria del Marisco, a desarrollarse el 5 y 6 de octubre en el Santa Ana Garden”. Está contento porque ahí se reencontrará con su amigo Emilio Pinargote, quien será el presentador. En la feria del marisco habrá artistas y además transmisión de partidos de fútbol.

Ahora está en la capital de la república, también por la grabación de videos institucionales. Allá le agarró el incendio forestal que alarmó al país. Por fortuna, no le afectó la contaminación provocada por el humo.

Se hace la misteriosa

La actriz Mafer Pérez, está dedicada con su esposo, Robert Vélez a organizar sorteos. Esta actividad la inició y le agarró el gusto cuando se casaron en marzo de este año. Causó expectativa diciendo que tenía algo importante que anunciar. No era más que otro de sus sorteos. Aunque ella no lo quiere decir, según sus amigos, espera un bebé. Incluso algunos de los mensajes de sus seguidores son referente a este tema. Tiene una hija, llamada Alaia. En su momento manifestó que no diría que estaba embarazada cuando aquello se dé por algunas malas experiencias en redes sociales y con la prensa.

