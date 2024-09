Rosalía, un cumpleaños parisino repleto de estrellas

A la fiesta no faltó nadie, y no podía ser de otra manera. El miércoles 25 de septiembre, Rosalía no solo celebró su cumpleaños número 32, sino que también estrenó un nuevo tema titulado Omega.

El evento tuvo lugar en París, donde se celebra la Semana de la Moda. Allí, la artista catalana se aseguró de que todo saliera tal como lo había planeado. ¡Y lo logró!

Entre tanto, todo apunta a que su nueva propuesta musical va a arrasar, algo a lo que la catalana ya nos tiene acostumbrados. En dos días, el video ya tiene más de 1 millón de visitas.

Rosalía: ¿quiénes estuvieron en su cumpleaños?

La modelo Irina Shayk, una de las protagonistas de la Semana de la Moda en París, no podía faltar. Tampoco las hermanas Kendall y Kylie Jenner, ni Gigi Hadid.

La larga y exclusiva lista de invitados incluyó a otras celebridades cuya presencia en la fiesta encendió las redes sociales. Camila Cabello, Emilia Mernes, Barbara Palvin, Anya Taylor-Joy y Lola Lolita fueron algunos de los nombres más destacados. También estuvo presente Hunter Schafer, actriz de Euphoria y ex pareja de Rosalía hace un par de años.

Rosalía con su sello de excentricidad

Muchas cosas llamaron la atención en el cumpleaños de Rosalía. Entre ellas, una torta en forma de cigarrillos, que fue comentada por la española Tatiana Arús en el programa Aruser@s, donde Alfonso Arús comentó tajantemente: "Ese pastel no se puede consumir ni en la terraza".

Sin embargo, ese no fue el único bizcocho. Hubo otro, más tradicional y de sabor dulce, que fue entregado a Rosalía por sus fans, quienes se reunieron en la entrada del recinto. La cantante salió a saludarlos y apagó las velas, un gesto que sin duda fue muy apreciado.

Además, Rosalía no se olvidó de agasajar a sus invitados, obsequiándoles cajas personalizadas de fósforos con su imagen, camisetas inspiradas en sus canciones y otros regalos exclusivos.

Rosalía, dos trajes para una misma noche

El glamour no podía faltar. Durante la celebración, Rosalía lució dos atuendos, ambos característicos de su inconfundible estilo.

Primero, apareció con un corset negro y una falda marrón en una habitación decorada con ramos de flores. Más tarde, sorprendió con un atrevido conjunto de minifalda, el cual eligió para soplar las velas de un imponente pastel negro de tres pisos, decorado con cerezas.

