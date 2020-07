Marián Sabaté: "Ni con Brad Pitt me grabaría un vídeo"

El vídeo erótico de los actores Emma Guerrero y José Ramón Barreto sigue dando que hablar y en un mundo en el que la fantasía juega un papel importante, le preguntamos a Marián Sabaté, quien es muy abierta para hablar de cualquier tema, si alguna vez se le pasó por la cabeza grabarse, teniendo relaciones sexuales y ella respondió: "Desde la época del rollo fotográfico que tenías que revelarlo yo me preocupaba. Cuando salió la Polaroid moría de miedo. ¿Grabarme ahora?, cero y me que graben, menos".

La expresentadora de Jarabe del pico, cuenta que es de las personas que revisa desde el techo y la cama, hasta el piso, el clóset y todos los rincones, y se asegura que los celulares queden a un lado.

"Si algo a mí no me va a pasar, es que me graben. Primero, no me llama la atención y luego, nada se borra, todo va a la nube y si lo eliminaste, se recupera...entonces para qué".

Sostiene que la persona que la grabe sin que ella se entere, deberá ser una maestra. "Me he cuidado, como no tienes idea", enfatiza.