Mariah Angeliq: La del perreíto

Con el ‘quédate en casa’ a tope, EXPRESIONES tuvo contacto con la nueva sensación del reguetón, la estadounidense Mariah Angeliq. Esta mujer de 20 años -este 7 de agosto cumple 21- está pisando, y sonando muy fuerte.

Yeison Jiménez solo quiere agradecer Leer más

Y no es para menos. Con colaboraciones con Jhay Cortez, Guaynaa y ahora con Ñengo Flow, su nombre se ha colado en las listas de popularidad con canciones directas, sin filtros y muy callejeras.

El lenguaje urbano está presente. Ella rescata lo mejor del ungerground para ponerle un estilo más sensual. Una visión femenina en un género liderado por varones.

A su corta edad, su rebeldía es la mejor virtud que pudo sacar a flote para perseguir su sueño. Según su biografía en Internet, con tan solo 16 años salió de la casa de sus padres para empezar con las grabaciones de sus canciones. Así conoció a Nelly El Arma Secreta (quien ha sido el precursor detrás de la fama de artistas como Wisin y Yandel y Don Omar). En 2018 consiguió su primer contrato discográfico con Universal Music. Así estrenó Blah, su primer sencillo. Con los posteriores, Malo y Miénteme, se fue haciendo un efecto de bola nieve hasta que llegó Perreíto, el éxito más grande de su corta carrera con más de 60 millones de reproducciones.

Fue así que Billboard latino llegó a recomendarla como uno de los nuevos talentos destacados en 2019. Un año después todo su esfuerzo se ha afianzado y se ve reflejado en su primer EP llamado Normal. Quizá una forma de ver la vida pese a que todo pasa muy rápido por la suya.

CNCO recibe dos nominaciones a los VMA's Leer más

Me escapé de casa a los 16. Sí, difícil, pero estaba en muchos estudios de grabación trabajando, viendo qué oportunidades había. Un amigo mío me presentó a Nelly, mi productor, porque quería que intentara música en español, mis padres son cubanos y puertorriqueños, pero yo no sabía el idioma. Ahora lo manejo mejor.

La entrevista

¿Qué le motivó a ser cantante?

Pues... yo no quería ir a la escuela. Yo amo cantar y nací con la música en mi corazón. Yo quería dedicarme a esto. Recuerdo que de niña con mi mamá siempre escuchábamos canciones y me motivé a vivir ese mundo. Yo quería buenas cosas para mí, quería ser rica, famosa.

¿Qué artistas la han influenciado?

No podría decir una persona concreta, son muchas.

Gracias es su reciente sencillo, es una canción romántica en su género. ¿De qué trata?

Hablo de la libertad. Como mujer no necesitamos a un hombre para hacer las cosas que te dan las ganas. Puedes volar y vacilar y vivir tu vida y no debes estar con alguien que no te deja hacer lo que deseas.

¿Cómo fue la experiencia de grabar Bandido con Anuel AA?

Fue mi sueño cumplido. Es lo mejor que me ha pasado en mi cuarentena. Eso fue una señal de Dios, como que estoy haciendo las cosas bien.

Más de su EP

Tu castigo es el sencillo que llega de la mano de Normal, su primer EP. La ‘princesa de Miami’ tituló así su disco porque lo usa como una expresión común. Para ella representa su vibra auténtica. Este tiene siete temas y cada uno expone un lado nuevo de la joven cantante y la gran diversidad de sonidos que interpreta. Su talento la ha llevado a conseguir grandes logros y está consciente de eso. “Yo firmé con Universal a los 18 años. Yo sé que he logrado muchas cosas en poco tiempo, y tú sabes, lo que está para ti nadie te lo puede quitar. Pero trabajo mucho, creo que lo que pasa es respuesta de lo que hice”.

Manny Cruz: "Me quebré viendo las imágenes de la pandemia en Guayaquil" Leer más

El Taxi, una colaboración provocativa

Este tema junto a Guaynaa se volvió viral en plataformas digitales y entró al ranking de una veintena de países. Su letra divertida y sensual causó controversia. Ella explica su visión.

¿Qué ha hecho Mariah en la parte de atrás de un taxi?

Yo he hecho un par de cosas... (risas) pero con el Guaynaa no. Nada con él.

¿Quiénes debe pagar, los hombres o las mujeres?

Los hombres siempre deben pagar, para eso están ellos. Para nada más, mi amor. Para pagar las cuentas, todo. Nosotras podemos pagarlo pero ellos son los que deben hacerlo.

Descríbase en pocas palabras...

Cómica, original, bonita, directa y buena gente.