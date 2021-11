Carismática y divertida, así es María Gracia Manzano. Aquella personalidad que cautivó por años a los televidentes no ha cambiado. Luego de más de un año desde que su vida dio un giro, abrió las puertas de su hogar a EXPRESIONES para contar sobre todo lo que hoy mueve sus días.

Magacha, como muchos la llaman, cuenta que estudió comunicación social porque simplemente le apasiona ese mundo. Es lo que la llevó a incursionar en RTS donde trabajó durante 14 años como presentadora en El club de la mañana.

En ese entonces, su vida giraba en torno a su familia y al trabajo, y no tenía minuto libre para explayar alguna otra faceta de ella. Sin embargo, el interés estaba latente.

Llegada la pandemia, la noticia de que el programa saldría del aire la hizo repensar sobre aquello que había postergado. Bastó el empujón de su familia para que diera rienda suelta a su lado artístico. Así empieza la historia de Maison Macramé.

Ahora divide su tiempo entre su familia y su emprendimiento. “Desde el 2020 sigo siendo la misma Magacha que veían en televisión, solo que ya no estoy frente a una pantalla. Ahora estoy saltando un escalón a la vez, me voy trazando metas cada día; y estoy más confiada en esto que lo vine postergado hace mucho. Sin duda, el miedo a lanzarme a emprender ya se fue”, concluye orgullosa.

C0N EL ARTE EN LAS MANOS

Al recorrer su casa llama la atención una variedad de piezas artísticas en la decoración, en su mayoría de su autoría. Durante los últimos meses ha creado mucho. Colgadores, tapices y caminos de mesa son algunos de los accesorios que resaltan en cada rincón.

Dice que de sus padres heredó la sensibilidad por el cuidado al medio ambiente. “Aunque mis padres no tenían un letrero colgado en el pecho que dijera ‘ambientalistas’, ellos lo han sido y crecí con esas prácticas”.

El don del arte de crear con las manos le viene por sus dos abuelas y por su mamá. Ellas eran hábiles para eso y fue esa habilidad la que guio e incentivó a Magacha a desarrollar sus propias destrezas.

Magacha Manzano: "Todos estamos muy tristes" Leer más

“En el tiempo de la pandemia no me quedé cruzada de brazos. Fue un tiempo de muchos aprendizajes. Me inscribí en cursos de todo tipo, desde fotografía y dibujo artístico hasta marketing y redes sociales… En parte lo hice para que mi hija vea que no me detengo”, explica.

Entre esos talleres online, el que más le agradó fue el de macramé que tomó con una colombiana y una mexicana. “No tenía lana ni hilo… Tenía una piola porque habíamos hecho una cometa con mi esposo y mi hija durante la temporada anterior, y unos palos de chuzo. Entonces me dije que quien quiere aprender, aprende como sea. Me las ingenié y terminé mi curso”, recuerda sobre esa etapa de confinamiento que vivió en la playa.

Cada vez más se iba enamorando de esta técnica. “En los tiempos libres tejía una cosa u otra y, conversando con mi mamá y hermanas, me cuestionaban si no me gustaría emprender en eso”, comenta.

Definir todo le tomó hasta el 2021. En abril creó la página en Instagram y en julio decidió llevar sus creaciones a las ferias. La primera, en Miami, le permitió descubrir los intereses de la gente y, a su regreso al país, llevó sus diseños a otra que tuvo lugar en Puerto Azul. El gusto por sus piezas ha sido tal que está presente en una reconocida tienda multimarcas de Samborondón.

"NO VI BIEN USAR MI IMAGEN"

Cuando se da un vistazo a la red social de Maison Macramé, llama la atención que no aparezca la persona que está detrás de todo esa creatividad.

“Más de una vez me han preguntado por qué no pongo una foto mía. Si bien trabajé muchos años en televisión, quise vivir toda esa experiencia por la que pasan los emprendedores. Tal vez podría haber usado mi imagen desde el principio, pero no lo vi bien. Quise empezar desde cero y vivir el proceso con todo mi esfuerzo”, enfatiza y agrega que cuando ya le toca tener contacto con los clientes, no falta quien la reconozca y la salude con cariño.

Esa decisión permite comprobar que lo que prima es su talento. Sus seguidores crecen de manera orgánica. Magacha no solo entrega el diseño (que bien pueden ser de separadores de libros, repiseros o colgadores de maceteros), también ha incluido fragancia que elabora en casa, como lavanda, lino o gardenia, y tarjetas. “Me gustan los detalles”, explica. Es que sin ellos, no es ella.

El espíritu ambientalista que la ha acompañado desde la niñez forma parte de su emprendimiento. Freddy Rodriguez // EXPRESO

ADN: AMBIENTALISTA

Su arte está estrechamente entrelazada con su postura pro ambiente. Trabaja solo con hijos 100 % naturales, las fundas de sus empaques están hechos de algodón reciclado, sin químicos. Y, con la ayuda de su mamá y su hermana, clasifica los desperdicios. “Con una parte hago pompones u otro diseño decorativo, y la que está más deshilachada la guardo para que quede como relleno. Lo que quiero evitar es botar”, aclara.

Es así como va en la línea ecofriendly. “Dentro de lo que yo puedo voy utilizando materiales que no sean dañinos. Por ejemplo, con los mordedores para bebés, analicé cómo procesan la madera, que no tenga tóxicos, que no se astille”.

Helen Balarezo: "Transformo lo común en extraordinario" Leer más

Y, en cuanto a proveedores, le gusta ir hombro con hombro junto a los artesanos. “La idea es darnos la mano entre todos, trato de contar con materiales que sean fabricados aquí”.

¿QUÉ ES EL MACRAMÉ?

Es una técnica artesanal con la que se crean tejidos usando nudos decorativos. Como materiales, se utilizan hilos de cualquier tipo y una superficie en la cual se sujeta la labor. Esta suele ser una barra de madera.

Fotos: Freddy Rodríguez. Producción: Gianella Muñoz. Peinado: Brenda Córdova (IG: @brendacord.hair).