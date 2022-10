Margot Robbie y Cara Delevingne no pasaron inadvertidas en Buenos Aires

Las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne protagonizaron un incidente en Argentina, bueno, no ellas precisamente, sino, dos de sus amigos que fungían de acompañantes. Estos agredieron a un paparazzo que las fotografió en Buenos Aires.

Andrés García: "Ya no puedo caminar" Leer más

El hecho ocurrió la noche del 1 de octubre, cuando las atractivas mujeres cenaban en el restaurante Patagonia Sur situado en el popular barrio de La Boca. Pero el reportero gráfico Pedro Alberto Orquera las reconoció y enseguida empezó a captarlas con su cámara.

Los dos acompañantes de las estrellas persiguieron y golpearon al fotógrafo, quien terminó con una fractura en el codo derecho y una herida en la cabeza. Producto de sus graves lesiones, el señor agredido tuvo que ser trasladado al hospital. “Estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui. Me acorralaron y luego me persiguieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material", indico Orquera.

Posteriormente el hombre añadió: "En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire, me van a operar”, relató el afectado al diario La Nación.

Ryan Grantham teme ser violado en la cárcel Leer más

Según confirmaron fuentes autorizadas al medio Infobae, Josey McNamara y Jac Hopkins permanecen detenidos en la Comisaría Vecinal 4C, en el barrio de La Boca.