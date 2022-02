Mare Cevallos en el programa The Narigón Show.

Mare Cevallos ya se encuentra en tierras bolivianas. La noche del domingo 13 de febrero, Cevallos hizo su primera aparición televisiva en Santa Cruz de la Sierra (ciudad de Bolivia) a través del programa 'The Naringón Show'. Pocos segundos después de entrar al estudio de grabación, casi se cae, pero inmediatamente se presentó con una gran sonrisa y dialogó con los presentadores con gran energía.

Mare Cevallos no pierde su pasarela ni cuando se tropieza. Cortesía

También estuvo acompañada de su novio Andrés Salvatierra, quienes participaron en algunos juegos y retos en vivo. Eso sí, los besos no pudieron faltar. En varias ocasiones, protagonizaron algunas escenas románticas, incluída una en la que él se disfrazó como Spiderman y bajó colgado desde el techo para darle un tierno beso a Mare.

En varias ocasiones, Mare fue consultada sobre sus proyectos actuales, habló sobre su trayectoria actoral, su paso por los reinados de belleza y dio a conocer que en los próximos días presentará el show actoral en Bolivia llamado 'El poder del humor', junto a Salvatierra.

Durante la transmisión, también contaron con una videollamada en vivo junto a la mamá de Mare, Mercedes Cuesta. “Gracias por el cariño con el que han recibido a mi hija, quien es mi tesoro. Todo lo que vi de los medios bolivianos mientras ella estuvo en el Poder del Amor, fueron solamente palabras de cariño, de afecto y estoy muy agradecida”, dijo Cuesta.

Mare Cevallos: "No tengo la personalidad de una princesita" Leer más

Además, el entrevistador le consultó a Cuesta sobre qué era lo que no le gustaba del novio de Mare (Andrés), a lo que ella respondió: “Las uñas pintadas, pero prefiero no verlas. Me cayó super bien, es muy educado y le encantó mi comida, especialmente el seco de pollo. Creo que es un chico auténtico”.

Debes saber

La semana pasada, Mare anunció que ya no aparecería en el programa En Contacto porque tenía el viaje programado a Bolivia. Aunque recalcó que no renunció al reality 'La nueva estrella de En Contacto', esperará a saber la resolución final para saber quién será la próxima conductora del matinal.