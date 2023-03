Marco Mares encapsula el amor en el tiempo

La introspección que vivió el mexicano Marco Mares durante la pandemia, lo llevó a reconsiderar muchos aspectos de su vida pero, sobre todo, su relación con la tecnología y su manera, y la de todos, de vincularse con otras personas actualmente.

Muchas veces, las interacciones y el lenguaje a través de las redes sociales son totalmente distintos a los que se tienen en persona. Se cree conocer a alguien por seguirlo en las plataformas, pero al final termina siendo totalmente diferente a lo que se pensaba. Eso puede ser para bien o para mal.

Así es como nace Los Feliz, la nueva producción del artista que habla de esta temática.

En esta entrevista, cuenta a EXPRESIONES todos los detalles de este álbum. Además, se expresa muy bien de Guayaquil, ciudad que visitó el año pasado y de la que guarda muy buenos recuerdos. Espera regresar pronto.

Match, lanzada en 2022, es su primera canción que habla de las redes sociales y las relaciones modernas. Antes de eso, ¿cómo se llevaba con la tecnología?

Match fue una especie de preparación para lo que venía. En la pandemia me ‘cayó el veinte’ de todo este tema y a partir de que me di cuenta de que pasaba pegado al teléfono, he intentado bajar un poco la obsesión, soltarlo un poco. Algo que me ha ayudado mucho es que ya no estemos en la casa encerrados como hace un par de años, y la relación en persona siempre será superior a la tecnología.

Se ha convertido casi en un debate social discutir sobre cómo es mejor conocer a alguien, si en persona o por aplicaciones. ¿Hay momentos en los que añora el pasado?

Históricamente, hemos volteado para atrás y hemos dicho ‘wow, esta música ya no es como la de otros tiempos y la extraño’. Siempre estamos añorando el pasado no solo en la música, también en la moda y en miles de cosas más. Creo que ese es un punto clave, porque cuando hice el disco Los Feliz, esa era la idea, hacer una especie de archivo histórico de cómo hoy en día estamos tan cerca a las redes sociales, y que en 10 o 20 años lo veamos y recordemos cómo nos relacionábamos en 2023.

¿Cuáles considera que son los pros y contras del lenguaje de las redes sociales a la hora de relacionarse?

Hay mucho espacio, entre los contras, para las malas interpretaciones, para celos e inseguridades. Si de repente ves que la persona con la que estás le dio like a otra, hay mil cosas que pueden influir para mal en nuestra autoestima, así como subir una foto y no tener suficientes likes. Pero aunque hay muchas cosas malas, también hay aspectos positivos.

¿Por ejemplo?

Para los más tímidos que quizá no se pueden acercar a alguien en persona, lo pueden hacer a través de las redes, te permite quitarte la vergüenza. Hay de las dos. En mi caso, en la parte del proyecto musical, me ha ayudado muchísimo a sentirme cerca de las personas que escuchan mi música, ha hecho que la comunidad que está conmigo y me apoya se sienta más cerca. No hay barreras.

Su último sencillo promocional es Capturas de pantalla y es el primer tema del disco, ¿qué tiene de especial?

Cuando la hice marcó la pauta para el tema conceptual, lírico, de sonido y de producción de todo el CD. Para mí, era muy importante que el lenguaje que se empezara a manejar hablara un montón de la tecnología, de Facetime, de Instagram, de TikTok, y las capturas de pantalla que tomas por estar obsesionado con una persona que quieres un montón y que por eso ya no tienes espacio en el teléfono. Hay dos partes en esta canción y una muy clara que divide ambos lados, que es una sesión de cuerdas que están ahí como medias ‘peliculescas’ al inicio.

¿Qué fue lo que lo motivó a hacerlo así?

Yo quería hacer esto porque sentía que el disco debía tener una estructura diferente a la que tienen los que he escuchado hasta ahora, por eso es muy corto, dura 33 minutos en total. Para mí era importante también que llamará la atención, que la gente piense: ‘¿Ya habrá acabado la canción o no?’. La primera parte es mucho más enérgica, tiene un dembow que la acompaña, más familiar para la audiencia hoy en día; la segunda es más folk, con una guitarra que la acompaña. Se repite una frase de la letra que es como un mantra: ‘Te quiero ver cada día de la semana, que 24 horas de historia no es nada’.

Está formando parte de una generación de nuevos músicos, como Elsa y Elmar, Nicole Zignago, entre otros, que están proponiendo una nueva forma, más orgánica y personal, de presentar música. ¿Cómo se lleva con sus colegas?

Lo que más me gusta de la música es ir haciendo amigos y que sea de una forma genuina, que no sea por conveniencia. Que sean conexiones honestas y 100 % reales. Nicole es mi mejor amiga desde hace 7 años y la adoro, nos mandamos todo el tiempo música. También con Esteman, que es de Colombia, pero vive aquí en México, me llevo muy bien; coincidí con él la otra vez en Tijuana y terminamos cantando juntos.

¿Qué me dice del español Carlos Sadness?

Es otro gran amigo. Hace poco me estaba enviando sus nuevas canciones y yo las mías, nos damos feedback. Es increíble porque el cariño es de verdad y no hay competencia.

TRES TEMAS PARA CONOCER QUIÉN ES MARCO MARES

Estas son las canciones de Los Feliz que debe escuchar:

* Capturas de pantalla, por ser la intro.

*Superman, el interludio del disco y que para el artista marca la mitad del álbum, no solo en número sino en emociones.

*Al mar, porque es la canción más triste.

CUANDO VISITÓ ECUADOR

El año pasado, el mexicano vino por primera vez el país para ofrecer un show en Quito y otro en Guayaquil. Recuerda especialmente su estancia en el Puerto Principal. “La pasé increíble, me reencontré con amigos que tengo allá. También subí a artistas nacionales al show. Los fans ecuatorianos están muy presentes en mi carrera, en los números siempre aparecen entre los primeros que me escuchan. Estamos por anunciar, además de las fechas por la República mexicana, que es una gira que siempre hago, otras por Latinoamérica, así que volveré pronto”, asegura.