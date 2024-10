Marcela Aguiñaga: así es la relación con Mauricio Guim

La Prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, es noticia otra vez, pero no por sus labores políticas. Hoy, ella se ha comprometido y su pareja ha hecho lo posible para 'gritárselo a todo el mundo' (al menos a los que estaban cerca de la prefectura). Si, así como lees, la prefecta del Guayas ya tiene anillo y el afortunado en el empresario Mauricio Guim.

Así es la relación de Marcela Aguiñaga con Mauricio Guim

EXPRESIONES ha entrevistado dos veces a la actual funcionaria del Guayas. Marcela ha retratado cómo es la relación de los en distintas ocasiones a este diario. Ha dicho estar enamorada y en paz con su relación, fuera de amores tóxicos que la limiten. Parece ser cierto, porque ella es de las personas que se disfraza para las convenciones de anime y cómics y Mauricio también la ha acompañado con disfraces en dúo con ella.

Marcela Aguiñaga sobre el matrimonio

Una vez se le preguntó si pensaba formalizar su relación a lo que ella respondíó: "Se lo he insinuado al Chino, pero todavía no me propone matrimonio (risas). Está medio lento. ¿Qué hacemos? Vamos a cumplir tres años, vivimos juntos desde hace algún tiempo. Él se ha divorciado tres veces, yo una. Es once años mayor que yo. Me han tocado guapo, feo, feísimo, joven, grande... pero siempre inteligentes. Apoyo el producto nacional".

Marcela Aguiñaga y la limpieza

Ella ha dicho públicamente que es una persona que ama el orden y la limpieza, pero Mauricio no llega a la altura de Marcela en ese aspecto: "Soy muy ordenada, obsesiva compulsiva. Los armadores de mi clóset son del mismo color, la ropa la coloco por colores. No importa si me demoro 15 minutos más, pero tengo que dejar hasta el último vaso limpio antes de irme. Necesito que mi casa esté en orden, eso me da paz y armonía. Con Mauricio tengo la pelea perdida, se levanta más tarde que yo. Nunca tiende la cama".

Lo que piensa Marcela Aguiñaga sobre los hijos

La prefecta nunca ha tenido hijos y no los desea: "Nunca ha sido meta de vida. Admiro y valoro sobre todo a las madres que han criado hijos solas. Lo más cercano a la maternidad es criar a Patria (su perrita)".

La relación de Marcela Aguiñaga con Patria su perrita

Es probable que hayas tenido una mascota que te haya cambiado la vida, esa es Patria para Marcela "Así es. Es una perrita rescatada que llegó en mal estado a la Prefectura. Ahora está hermosa, llena de amor y muy aniñada para mi gusto. Me acompaña al trabajo. Va a cumplir cinco meses (actualmente tiene once). Desde niña no tenía perros, me cogió como nueva. Mauricio dice que soy una buena madre y consentidora, logró lo que yo nunca pensaba hacer".

Un futuro que puede ser realidad en la vida de Marcela Aguiñaga

Si bien hay personas que aman estar con bastante trabajo hasta el día de su muerte, para Marcela Aguiñaga no es una idea que comparta al cien "Me veo retirada en la playa, apoyando a mi novio en sus negocios. Soy activa, no me veo en casa tejiendo. Siempre pensé en tener una mega cafetería de especialidades".

