Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, se comprometió: ¿Quién es el novio?

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, está viviendo un momento especial en su vida personal. La funcionaria ha compartido fotos y videos de su compromiso con el empresario Mauricio Guim Bastidas, quien le propuso matrimonio con un gesto romántico que ha capturado la atención en redes sociales. Lo hizo este 21 de octubre de 2024.

La noticia se dio a conocer cuando Aguiñaga, de 51 años, compartió un video del emocionante momento en las historias de su cuenta de Instagram.

En el clip, se observa cómo Guim preparó un banner gigante que colgaba en el edificio frente a la oficina de la prefecta, con la pregunta: "¿Marcela, te casas conmigo?". La sorpresa continuó cuando Aguiñaga encontró con su novio, vestido de traje, esperándola junto a arreglo floral en forma de corazón.

Marcela Aguiñaga y Mauricio Guim en capturas de los videos compartidos sobre su compromiso. Instagram Marcela Aguiñaga

El momento cumbre del video muestra a Guim arrodillándose para hacer la propuesta formal, mientras Aguiñaga, visiblemente emocionada, acepta el anillo. Aunque el video tiene música de fondo, las imágenes no dejan dudas: la prefecta dijo "sí".

Tras el compromiso, la pareja celebró con un brindis. La política afiliada al Movimiento Revolución Ciudadana, además de sus responsabilidades como prefecta, alista planes para su boda.

¿Quién es Mauricio Guim?

Es un empresario guayaquileño que lleva tres años de relación con Marcela Aguiñaga, quien en abril de 2024 le dijo a EXPRESIONES que "está medio lento", sobre la pedida de matrimonio.

"Se lo he insinuado al Chino, pero todavía no me propone matrimonio (risas). Está medio lento. ¿Qué hacemos? Vamos a cumplir tres años, vivimos juntos desde hace algún tiempo. Él se ha divorciado tres veces, yo una. Es once años mayor que yo. Me han tocado guapo, feo, feísimo, joven, grande... pero siempre inteligentes. Apoyo el producto nacional", contó la prefecta del Guayas.

