Un ‘Mar’ de propósitos por cumplir en 2024

Mar Rendón cantó All I Want for Christmas Is You.

La cantante guayaquileña Mar Rendón participó de Novena de Voces con el tema All I want for Christmas is you. Durante su visita a las instalaciones de Diario Expreso y Extra, aprovechamos para hablar sobre sus proyectos para el próximo año y lo que le dejó el 2023.

En su celular, la guayaquileña tiene un documento con acordes de guitarra de varios villancicos. Lo revisa una y otra vez, hasta que, de repente, empieza a cantar All I want for Christmas is you, de Mariah Carey. En ese momento, su voz espectacular envuelve la sala de EXPRESIONES.

La artista se hizo presente en las sesiones de Novena de Voces para reversionar un tema navideño y convertirse en el bonus track. Antes de grabar, reflexiona sobre este año que está a punto de terminar y al que describe como “de mucho aprendizaje”, sobre todo en el ámbito musical.

“He aprendido a tener mucha más libertad dentro de mi arte, dentro de mis letras, sin tener ese miedo a lo que dirán las personas o qué opinarán si es que hablo de esta manera en una canción, si es que digo algo que no es 100 % políticamente correcto. Ahora simplemente uso mi manera de hacer arte para expresarme y para desahogarme”, confiesa la cantante.

Hace pocos días, estrenó su tema Te me vas, que grabó en colaboración con el músico mexicano Jesse Huertas, del dúo Jesse & Joe. Todo esto marca el paso de un 2024, en el que prevé llegar a audiencias más grandes.

“Sé que lo voy a lograr, porque sé que las canciones que se vienen están muy chéveres, son bastante personales, pero a su vez son cosas específicas con las que mucha gente se va a sentir identificada”, expresa la artista, de 21 años.

¿Sorpresas para el próximo año? Parecen que se vienen algunas. Mar quizá sorprenda a sus fans al incursionar en otro género: el punk.

Explica que en los últimos meses ha escuchado a varias agrupaciones como Paramore, Blink 182 y otras. “Hay muchísimas bandas de las que me puedo inspirar para tener diferentes sonidos y propuestas”, asegura.

Asimismo, uno de sus sueños es cantar con el grupo Reik y componer con la cantante Paty Cantú, a quien calificó como su “hada madrina”.

El reto de reversionar un tema navideño la emocionó. Comenta que esta fecha es especial, porque puede reencontrarse con familiares que no ha visto en varios meses. “En esta época es hermoso sentirse amado por aquellas personas que uno ama en forma incondicional”, concluye Mar.

NO TODO ES DE COLOR ROSA

Si bien el 2023 ha sido un año muy productivo, también ha habido tropiezos. A principios de este mes de diciembre, a pocos días del estreno de su tema Te me vas, se vio obligada a parar la promoción del sencillo: en Instagram, X (antes Twitter) y TikTok apareció una cuenta con contenido muy parecido al suyo que se comunicó con varios de sus seguidores.

“Hola, fan. Bienvenido a mi cuenta privada. Gracias por el apoyo”, era el inicio del mensaje, cuyo objetivo era entablar una relación más personal con los incautos.

Pronto la artista guayaquileña aclaró todo en sus perfiles oficiales, en los que cuenta con el logo de verificación. “No soy yo marcianos. @marrendonmusica es mi única cuenta. No tengo cuenta privada y no le estoy enviando mensajes a nadie. Si ven este tipo de cuentas no les contesten y repórtenla”.

