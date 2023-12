Mar Rendón: Una cuenta falsa aparece en redes sociales

A pocos días de su nuevo estreno Te me vas, la cantante guayaquileña tuvo que hacer un alto a la promoción de su sencillo por una suplantación de identidad.

En Instagram, Twitter (X) y TikTok apareció un perfil con contenido muy similar al de Mar Rendón y que le ha escrito a varios de sus seguidores.

Michael B. Jordan prepara sorpresas con la cinta Creed Leer más

Haz pre-save de “Te Me Vas”, la canción que hice de la mano de @jesseboy como premio por ganar el concurso #HijosAdopTikToks2 de @EugenioDerbez 👽👋🏻 #TeMeVas #MarRendónhttps://t.co/sJXLLYDE8d — Mar Rendón ⛄️ (@MarRendonMusica) November 22, 2023

“Hola, fan. Bienvenido a mi cuenta privada. Gracias por el apoyo”, comienza el mensaje con el que el perfil intenta iniciar una charla privada para entablar confianza con los incautos.

La artista dio su versión de los hechos en sus perfiles oficiales, los mismos que tienen el logo de verificación.

Zac Efron recibió su estrella en el Paseo de la Fama junto a su familia Leer más

MARCIANOS esta cuenta NO SOY YO

repórtenla plis 🙏🏻🙏🏻🚨 pic.twitter.com/3qyERY1rWp — Mar Rendón ⛄️ (@MarRendonMusica) December 11, 2023

“No soy yo marcianos. @marrendonmusica es mi única cuenta. No tengo cuenta privada y no le estoy enviando mensajes a nadie. Si ven este tipo de cuentas no les contesten y repórtenla”.

Sus fanáticos difundieron el mensaje en todas las cuentas sociales para evitar que alguno caiga en la farsa. Incluso, algunos han expresado que les hablaban de un show que no se dará.