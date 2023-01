Maneskin presenta Gossip con Tom Morello

La banda italiana de rock Maneskin se ha convertido hoy en una de las agrupaciones más importantes y dominantes del género a nivel mundial. Para su nuevo lanzamiento titulado Gossip, el cuarteto invitó al legendario guitarrista Tom Morello participante de la banda Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen y The E Street Band para colaborar.

Con una guitarra rápida, contagiosa y feroz, la última propuesta de Måneskin continúa reafirmando su estatus como una fuerza genuina en el rock'n'roll. El single forma parte de su próximo álbum ¡RUSH! que será presentado oficialmente el 20 de enero.

“La enorme experiencia de trabajar con Tom Morello nos permitió tomar ideas sobre cómo trabajar en las canciones sin pensar demasiado. No podemos agradecerle lo suficiente por unirse a nosotros en esta canción. Tocar con él es un sueño hecho realidad. Es un regalo enorme y un punto culminante personal de este año increíble”, aseguraron Thomas y Damian, dos de los integrantes.

El disco fue producido por Max Martin y Fabrizio Ferraguzzo, y grabado en Los Ángeles, Italia y Tokio. Además de Gossip, ya han presentado otros sencillos como Supermodel llamativo por su sonido californiano y ritmos de rock moderno. También están las canciones Mammamia y The Loneliest, una oda a las baladas clásicas del rock de la vieja escuela.