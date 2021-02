Mama mía: Luz, cámara: ¡barrigón!

Las personalidades de la televisión están dando poco a poco su paso definitivo a las plataformas digitales. Y ahora la farándula y el entretenimiento están en YouTube.

Así es como Layla Torres, Jacqueline Gaete y Romina Calderón se unen para mostrar a sus seguidores el avance de sus respectivos embarazos. Este proyecto digital tiene por nombre Mama mía (@mamamia_reality), un reality show totalmente pensado y transmitido para las redes sociales en las que las tres famosas televisivas comparten con los espectadores sus achaques, consultas y vivencias de los embarazos.

Ahora las tres tienen 6 meses de embarazo y faltan tres más para terminar de filmar la primera temporada, que llegará a su fin con el parto. Las cosas no terminan allí: se prevé una segunda entrega con la crianza de los primeros meses.

Estefanía Araujo es la cabeza del programa, que ya está en línea con su primer capítulo. Ella fue parte de la producción de La guerra de los sexos, Mega match, Calle 7 y Apuesto por ti.

EXPRESIONES conversó con las ‘mamis’ que ya tienen su barrigón bien puesto y lo modelaron a todo lo que da. Ellas saben que salir lindas y divertirse siempre será un plus en cada actividad, incluso si de trabajo se trata.

Betty Mata: “Efraín vivió su último año con mucha intensidad junto a Alejandra” Leer más

. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

Jackeline Gaete, la de la experiencia

La chilena les lleva la delantera a sus compañeras de fórmula. Y aunque no es una competencia, el hecho de que esté esperando a su segundo hijo hace que se convierta en una guía y esto queda plasmado desde el primer capítulo. Layla y Romina se lo dicen siempre y así toma este papel de liderazgo en el reality que deja ver todos los pormenores de su casa y maternidad con Benjamín, su hijo de un año, y el que llega pronto.

“Creo que los temas de paternidad y maternidad están muy abandonado en los medios y los nuevos padres necesitan sentirse identificados. Esto creo que es una ayuda para las mamitas. Siento que esto es un proyecto maravilloso. Es un reality y, como dice la palabra, es real de verdad. Aquí en Ecuador no hay nada igual y es una ventana para que se identifiquen con nosotras”, explicó.

La modelo y presentador resaltó que intentan abarcar todos los ámbitos del embarazo. “La gente puede quedarse con la idea de que eres la foto en la que sales guapa junto a tu bebé, pero en el fondo hay un gran historia detrás. Ser mamá no se acaba nunca, así que siempre hay cosas que contar”.

Jacqueline nos revela que la cámara entra todos los días a su casa y capta sus momentos más íntimos desde que se levanta. “Muchas veces me verán a mí luchándola ahí en la casa, haciendo 10 mil cosas a la vez, incluso todas las situaciones de pareja que paso con mi esposo, que aunque trabaja muchísimo también sale”. Incluso la abuela del pequeño Martín, como llamará a su hijo, también saldrá. Ella habla todos los días por videollamada con su mami. Jacky asegura que no le importa mostrar cosas sin filtros. Así que podrá verla enojada, cansada o muy alegre.

. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

Layla Torres, la deportista primeriza

Layla es tan fit que aún cuesta un poco verle su abultado abdomen. Lo que queda claro es que todavía están sus abdominales por ahí. Pero no le ha costado para nada adaptarse a su nueva rutina y por eso sigue haciendo ejercicios personalizados en su estado.

Con seis meses de embarazo, representa a las mamás jóvenes y solteras. Ella revela que fue la última de las integrantes en sumarse al proyecto, incluso ya habían hecho algunas escenas.

“Fue Estefanía la que me invita cuando ya estaba todo armado. Me contó todo y me encantó la idea, por suerte no lo habían anunciado todavía”. Layla explica que lo pensó mucho para aceptarlo porque no sabía si sería de riesgo su estado de gestación. “Me mentalicé que todo sería positivo al aceptar y gracias a Dios así ha sido. No tenido casi achaques”. Se siente motivada al hacer cosas nuevas y sabe que a los espectadores les gustará verla en otra faceta alejada de los reality de competencia.

Abraza su vulnerabilidad y explica que quedar embarazada fue un cambio fuerte en su rutina. Por cuestiones médicas, usa píldoras que le ayudan con sus emociones, pero ahora estas se debieron ir por el bien del bebé. Ahora la meditación es esencial. El instinto maternal también es un tema que ha aprendido grabando. “Hasta hace dos semanas no sentía este amor maternal y me dolía no hacerlo. La doctora me explicaba que era normal y se iba dando de a poco. Todo eso pueden ver en el reality”.

Aunque ella es la más pegada a la tecnología y a la redes sociales, se niega a usarla para saber el sexo del bebé. “Quisiera conservar esta sorpresa y espontaneidad. Solo quiero que esté sano. No lo sabrán ni mis padres, ni la producción”.

Sebastián Yatra reaparece y presenta Adiós Leer más

. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

Romina Calderón, la de los achaques y las bromas

“Aunque en la farándula ya hay muchas embarazadas, ninguna es como nosotras”, empieza con esta broma a contar cómo se sumó a Mama mía. Romina es muy ocurrida y también la más engreída. Por eso es cuidada por sus compañeras en todos los detalles. “Estamos viviendo muchas experiencias. Layla y yo somos primerizas, Jacky nos direcciona. Y a veces una se burlaba de las embarazadas. Por sus antojos, porque pasan durmiendo, pero ahora que estamos en esos zapatos las entendemos completamente. Y nosotras estamos gozando hasta cuando nos sentimos mal y no queremos grabar. Somos reales”. Así rescata la amistad que ha logrado en estos meses de grabación.

Su espontaneidad la ha hecho meter en algunos apuros, pero ella se ríe de todos los imprevistos. “Uy, hay tantas cosas que se me ‘chispotean’, pero soy auténtica. Yo disfruto todo lo que digo en cámara porque me río de eso”.

Las visitas médicas, las compras, la decoración son los días que más le gustan para hacer contenido en el show. Tener el acompañamiento de cámara y producción han hecho inolvidable su embarazo.

CRÉDITOS

Fotos: Juan Faustos// EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Karina Quintero Suasti (IG: @kqmakeupartist) y She Studio (IG: @shestudio).

Vestuario: HB Couture (IG: @hbcouture_alquiler_atelier ).

Agradecimientos: Greco Baby Store (IG: @grecobabystore) y Pañaleras Chiquititos (IG: @panaleraschiquititos).