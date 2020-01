Maluma le manda indirecta a su exnovia

Las canciones de reguetón pueden tener más de una indirecta y Maluma es muy conocido por este tipo de temas. HP, uno de sus últimos éxitos entra a la perfección en esta categoría. Pero ahora el colombiano ha usado sus redes sociales para compartir una foto inofensiva pero con un pie que llamó la atención.

Junto a la imagen escribió "Cuando te llama tu ex pa volver", mientras se lo ve riéndose frente al celular. Hasta ahí todo normal, pero a su expareja Natalia Barulich no le agradaron sus palabras. Entre los más de 10 mil comentarios la modelo le reclamó. "Damn which ex lol (Maldición, ¿cuál ex?)". Algunos de los seguidores creen que fue una broma por parte de ella y que terminaron en buenos términos desde su ruptura hace casi dos años.

Recordemos que la DJ y modelo y el cantante de música urbana decidieron alejarse para seguir enfocados en sus carreras. Maluma ahora se encuentra en Jamaica creando una gran sorpresa para sus fanáticos, pues así lo dijo en una de sus publicaciones en esta red social.