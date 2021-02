Maluma bautiza a un perro con el nombre de una actriz colombiana

El cantante Maluma, de 27 años, siempre es noticia. En esta ocasión el intérprete de Felices los 4, subió una historia a su cuenta de Instagram que causó una gran molestia a su compatriota, Lady Noriega. En esta se aparecia al reguetonero acariciando a un perro que halló en la playa.

Hasta ahí todo bien, pero la controversia se suscitó porque Maluma llamó al perrito con el nombre de la también actriz. “Lady Noriega, we got a new puppy (tenemos un nuevo cachorro)”, afirma el solista mientras con su cámara enfoca animal. "Lady Noriega, la energía no miente" agrega.

La grabación se hizo viral en redes sociales y, según contó Noriega en entrevista con medios colombianos, muchos de sus amigos, y conocidos con quienes laboró en diversos países le enviaron el vídeo.

A raíz de esto, la recordada protagonista de la producción de Ecuavisa, María Soledad (1995), muy contrariada, le envíó el siguiente mensaje: "Maluma, no se que me quisiste decir con esto, pero me dolió. Que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto, después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos. Buena cosa sería ser un ejemplo positivo. Te lo digo con cariño", escribió en la publicación.

Aunque por el momento se desconoce el motivo que llevó a Maluma a expresarse de esa manera, Noriega contó que habló con la jefa de prensa de él, Paola España, quien se disculpó en su nombre por el malentendido.