Malas palabras: Famosos cuentan en qué momentos se les 'escapan'

Recibir un golpe, ver una injusticia o al manejar son algunas de las ocasiones en las que los talentos sueltan sapos y culebras de sus bocas porque ellos también dicen malas palabras. Conversamos con comunicadores, presentadores de TV y una exreina de belleza.

“Rarísima vez digo groserías. Cuando veo una injusticia me lleno de coraje y se me salen. No son mi pan de cada día, pero me da rabia cuando veo publicaciones de niños maltratados o ancianas que son golpeadas por sus hijos. Lo mismo me ocurre cuando agreden a una mujer”, expresa Priscilla Tomalá.

Mientras que Carlos José Matamoros dice que "cuando me doy un golpe o cuando manejo y la gente es lerda. En esas ocasiones suelto la lengua" y Carlos Julio Gurumendi comenta que “la hipocresía de la gente o cuando maltratan a una mujer provocan que diga una”.

César Romero de 'En contacto'. cortesía

Según César Romero “cuando me golpeo en el dedo gordo del pie, cuando la cola del supermercado es bastante larga y tengo poco tiempo para las compras y ahora, en esta época, al ver tanta corrupción, se me han salido algunas malas palabras. No suelo ser mal hablado, pero en esas ocasiones puntuales se me han salido”.

Para Andrea Torres no hay una situación especial para decirlas, "sinceramente no las digo. Quizás a todo el mundo se le salen porque se golpea el dedito chiquito del pie o cortarse, por ejemplo”.

En el caso de Henry Avelino, "no las digo, pero sí las pienso. Eso ocurre más cuando voy con alguien. Si conduzco y me acompañan mis hijos me quedo callado, pero por la cabeza se me pasan algunas. Hay muchos choferes imprudentes en las calles. También un buen golpe en el dedo gordo del pie (risas) provoca esa reacción”.

Dieter Hoffmann de Vito Tvo. cortesía

A Dieter Hoffmann, las injusticias le provocan que diga alguna mala palabra o cuando alguna persona es necia y se niega a entender alguna explicación "o situación que le estoy diciendo”.

Carlos Pinto evita decir o escribir malas palabras en redes sociales, pero "hay ocasiones en que quiero responder a tanta injusticia en general. Entonces lo que hago es encerrarme en mi cuarto, verme en el espejo y ahí despotrico por tantas cosas. También cuando voy manejando y veo choferes imprudentes que se cruzan o abusan del pito de sus carros”.