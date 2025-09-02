Majo Reina y Mateo Balseca vuelven a Guayaquil con ‘El Chismecito en vivo’

Humor, anécdotas y participación del público en una noche que promete risas sin filtro. Revisa cuándo y dónde

Majo Reina y Mateo Balseca regresan a Guayaquil con su show El Chismecito en vivo, este 18 de septiembre en el Bobby Miles.

El carisma de Majo Reina y Mateo Balseca regresa a Guayaquil con una propuesta que combina stand up comedy e interacción en vivo. Este 18 de septiembre, el escenario del Bobby Miles será el lugar de la nueva edición de 'El Chismecito en vivo', un show que invita al público a reír, compartir y, sobre todo, a contar sus mejores anécdotas.

(Te invitamos a leer: Tuco y Manuco no estaban muertos: el retorno del dúo cómico llega al Sánchez Aguilar)

La puesta en escena está dividida en dos partes. La primera, un segmento de stand up donde Majo y Mate despliegan su humor ácido y observador, con rutinas que abordan desde lo cotidiano hasta lo más absurdo. La segunda, el esperado Chismecito en vivo, en el que un tema específico se convierte en el hilo conductor para que el público comparta sus historias más jugosas.

Chismes que quedan para la historia

En esta ocasión, cada intervención del Chismecito será grabada, convirtiendo las anécdotas en parte de la memoria colectiva del show. “Es una forma de que la gente se sienta parte de algo único y que su historia trascienda más allá de la noche”, han comentado los artistas en entrevistas previas.

No es la primera vez que Majo y Mate visitan Guayaquil. Con esta, suman seis visitas a la ciudad, tanto en presentaciones individuales como en dupla. “El público de Guayaquil siempre es muy cariñoso y nos recibe muy bien”, han asegurado, destacando la energía y complicidad que se genera en cada función.

Entradas y detalles

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Lugar: Bobby Miles, Guayaquil

Valor de la entrada: $15

Venta de entradas: Disponible en meet2go

Recomendación: Adquirir las entradas con anticipación, ya que las funciones anteriores han estado sold out

La llegada de Majo Reina y Mateo Balseca con 'El Chismecito en vivo' genera un impacto positivo en Guayaquil. El arrastre de ambos artistas, que cuentan con un público fiel en distintas ciudades, motiva a seguidores de otras provincias a viajar exclusivamente para asistir al show, impulsando así el turismo local.

5 estrenos de cine imperdibles en Ecuador este fin de semana Leer más

El Chismecito en vivo es una experiencia colectiva donde el humor se construye entre artistas y público. Noche de risas, confesiones y momentos irrepetibles, Majo y Mate consolidan su vínculo con Guayaquil y reafirman que el chisme, cuando se comparte con humor, une más de lo que divide.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!