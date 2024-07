Mahra de Dubái y su extraña manera de pedir el divorcio

“Querido marido, como estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio, me divorcio. Cuídate, tu exmujer”. Con esas palabras lapidarias, la jequesa Mahra de Dubái (29), hija menor del emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum, da a conocer el fin de su matrimonio con el jeque Mana Al Maktoum, con quien contrajo matrimonio el 28 de mayo de 2023 y tiene una hija de dos meses.

El llamativo mensaje, por decir lo menos, ha causado asombro entre todos, sobre todo porque proviene de un miembro de la realeza emiratí, que suele mantener la cordialidad y los buenos modales, además de la privacidad.

Aunque se llegó a pensar que habían hackeado la cuenta de la princesa, todo indica que no es así. Hay que aclarar que, aunque no hay un comunicado oficial, la joven ha eliminado de su cuenta de Instagram todas las fotos en las que aparecía con su esposo.

¿Quién es la princesa Mahra?

Sheikha Mahra es una de los más de 30 hijos del polémico emir Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien actualmente se desempeña como vicepresidente, primer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. La madre de la princesa, Zoe Grigorakos, nació en Grecia, y fue una de las seis esposas del emir de Dubái.

Su labor humanitaria la ha convertido en un personaje muy reconocido en su país. Los temas que más le interesan a la hora de prestar su contingente son la educación, la salud y el empoderamiento femenino. Las redes sociales son para Mahra unas grandes aliadas y las utiliza para generar conciencia y lograr el apoyo necesario para diversas causas.

Eso no es todo. Además de su belleza oriental, Mahra es una mujer muy inteligente. Graduada en Negocios por la Universidad de Zayed (Dubái), ostenta un título en relaciones internacionales que obtuvo en Londres. También es amante de la cultura y el buen vestir, siempre con un estilo clásico, lo que queda claro al visitar su cuenta de Instagram que, en este momento, cuenta con más de 420 mil seguidores.

Una boda millonaria, un año de matrimonio

La suya fue una boda opulenta. Mahra lució un espectacular traje bordado con cientos de diamantes. El novio, vestido a tono, también se vio elegante. La juventud, sin duda, les favorece.

Hace apenas dos meses, nació su primera hija. Ella agradeció al médico y al hospital por haberla atendido en lo que describió como la “experiencia más memorable de traer a la bebé Mahra a este mundo”. La princesa y Mana Al Maktoum, posaron como lo haría cualquier matrimonio feliz.

Es por eso que la noticia de la separación tomó a todos por sorpresa. Aunque hay un detalle que algunos pasaron por alto: hace seis semanas aproximadamente, la nueva mamá posó con su pequeña junto a un mensaje que dice: “Solo nosotras dos”.

Quien ahora se considera como su exesposo, Mana Al Maktoum, es una figura de la realeza que también se desempeña como hombre de negocios. Multimillonario y a cargo de varias empresas, es aficionado al esquí, la cetrería y los deportes ecuestres. Y todo hace pensar que también a las mujeres.

