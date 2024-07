Princesa de Gales presente en la final de Wimbledon

Esta es su segunda aparición en público desde que Kate Middleton reveló que padece cáncer en marzo de este año. La princesa de Gales llegó con un atuendo morado con mangas cortas y falda mini junto a su hija la princesa Carlota de 9 años de edad, que optó por un vestido azul marino con lunares y volantes en los hombros.

De vuelta a los eventos públicos

El Palacio de Kensington había anunciado previamente a través de un comunicado que Kate asistiría a la final masculina individual del campeonato de Wimbledon el domingo 14 de julio. En la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales se observaban fotos de Kate con la frase: “Great to be back at Wimbledon!” (¡Es genial estar de vuelta en Wimbledon!).

El público presente ovacionó de pie a la princesa Kate mientras ingresaban al palco real en la cancha central del All England para el partido del español Carlos Alcaraz contra el serbio Novak Djokovic. Por su parte, el príncipe Williams viajó a Berlín para apoyar a Inglaterra que jugaba contra España en la final de la Eurocopa.

La princesa de Gales fue la encargada de entregar el trofeo a Carlos Alcaraz, oriundo de Murcia, que se convirtió en campeón del torneo por segunda vez consecutiva.

Hay que recordar que a principios de año la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal. La primera aparición de Kate fue en junio pasado en el Trooping the Colour, desfile militar en honor al cumpleaños del Rey Carlos III. Aunque el soberano cumplirá 76 años el 14 de noviembre, la tradición dicta que se organice una ceremonia pública en junio, mes con una temperatura más agradable.

