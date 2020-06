Lupita D'Alessio reclama regalías tras casi 50 años de carrera

Jorge D’Alessio, el mayor de los hijos de la cantante mexicana Lupita D’Alessio, reveló que el empresario dueño de Radio Fórmula, medio de comunicación del país azteca, robó las regalías de todos los discos de su famosa mamá, al hacerle firmar un abusivo contrato cuando ella era una menor de edad.

El hijo de la intérprete de hits como Mudanzas e Inocente pobre amiga, acusó abiertamente a Rogerio Azcárraga. “Este señor firmó a Guadalupe D’Alessio cuando tenía 17 años y el contrato está guardado en una caja fuerte, y no la deja grabar sus éxitos”.

Añadió que su madre nunca ha recibido un solo peso por regalías de sus éxitos, que siempre vivió de los shows que ofrece y que hará todo lo posible para que 'La Leona Dormida’ se presente en Palacio de Bellas Artes.

Mucho se ha discutido de los derechos de autor, pero ¿qué pasa con los intérpretes?

Para la cantante ecuatoriana Patricia González, depende mucho cómo se haya negociado y el acuerdo a que se haya llegado. "Tengo entendido que José José recibía por sus canciones, regalías igual que compositores como Roberto Cantoral. En mi caso, cuando yo en 1998, firmé con la internacional BMG para el disco 20 boleros, obtuve cuantiosas regalías. Acá en Ecuador no he recibido ni un centavo de Sayce como cantante, más bien cuando he ofrecido algún show en un teatro tengo que pagar por derechos de autor y cuando le pregunto a Armando Manzanero si ha recibido algo, me dice que no le ha llegado nada de plata y sigue esperando".