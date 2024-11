Luisana Lopilato explica por qué no estará en la gira de reencuentro de Erreway

Luisana Lopilato es una actriz argentina conocida por sus actuaciones en las series de televisión Chiquititas, Rebelde Way, Casados con hijos y otras.

Los fans de Rebelde Way y Erreway recibieron una noticia que, aunque esperada por algunos, no deja de causar tristeza entre los seguidores más fieles. Luisana Lopilato, conocida por interpretar a Mía Colucci, aclaró en un video publicado en su cuenta de TikTok que no podrá ser parte del esperado Tour de Erreway 2025.

La actriz y cantante inició su mensaje agradeciendo el cariño y la emoción que los fans han demostrado tras el anuncio del regreso de la banda, conformada por Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba. Sin embargo, explicó que sus compromisos profesionales le impiden unirse a la gira.

“No voy a poder formar parte esta vez”: Luisana Lopilato

“Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de R-Way 2025, y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez”, declaró Luisana. La razón principal, según explicó, es que tiene su agenda completamente ocupada en 2025, con proyectos que han sido un sueño para ella desde hace tiempo.

Lopilato también mencionó que para finales del próximo año tiene un proyecto que está en proceso de confirmación y que la tiene muy entusiasmada. A pesar de esto, no descartó la posibilidad de sorprender a sus seguidores en algún momento: “¿Quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito?”, comentó dejando una puerta abierta a una eventual participación especial.

Agradecida con el cariño de los fans y sus compañeros

Luisana expresó su profundo agradecimiento por el apoyo que sigue recibiendo de los fans, quienes han llenado sus redes sociales de mensajes de amor. También dedicó palabras de aliento a sus compañeros de Erreway: “Sé que la van a romper. Yo ya se los dije a ellos, saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo”, afirmó.

Aunque no estará en la gira, Luisana Lopilato destacó que Erreway sigue siendo un capítulo muy importante en su vida y que se siente orgullosa de haber sido parte de un proyecto que marcó a toda una generación.

La gira de reencuentro de Erreway comenzará en 2025 y promete ser un evento inolvidable para los fans. En Ecuador se presentarán en marzo de 2025 y las entradas saldrán a la venta en diciembre de este año.

