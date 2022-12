Hay indignación. Un video publicado por la modelo ecuatoriana Luisa Espinoza en el que, a cambio de dulces, le pide a estudiantes de un colegio que toquen sus senos, causó conmoción en redes sociales. Los usuarios de Twitter pidieron a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Educación que investiguen el hecho que ocurrió en un plantel del Guayaquil.

El clip que casi llegaba a las 40 mil vistas fue eliminado por Espinoza, según contó a EXPRESO, luego de que se generó la polémica.

El video fue denunciado por los internautas. CAPTURA

Las críticas de los usuarios también apuntaban a que si el protagonista del video sexual se tratase de un hombre pidiéndole a menores de edad que tocaran sus partes íntimas, el hecho no habría sido normalizado como lo fue por parte de varios seguidores de Espinoza, quienes aplaudían el contenido publicado ya censurado.

Se imaginan si un hombre mayor andará por afuera de un colegio con el 🥚 afuera pidiéndole a chicas de 16 y 15 años que les toque el miembro y a cambio les da un regalo? O no lo veremos mal lo de la chica Luisa Espinoza solo porque ella es mujer? Se debe medir con la misma vara. —  FRENTONISMO  (@1993barce) December 20, 2022

Y cuando la policía hace algo en contra de Luisa Espinoza y el video que subió? Si eso hubiera sido todo lo contrario ya estuviera la policía, marchas y más para que vaya presa la persona del video — Paul Correa (@correa_paul) December 20, 2022

EXPRESO se comunicó con la exintegrante del grupo Alta Tensión para que se pronuncie al respecto. Según su versión, la idea de grabar junto a los menores de edad fue de una amiga suya que la acompañaba aquella noche.

"Le preguntamos a los chicos antes de grabar y les dijimos que íbamos a tapar sus caras. Dijeron que sí. Yo les calculaba unos 16-17 años. Hicimos el video, solo puse la parte en la que ellos me tocaron", reveló. Además, aseguró que no se estaba justificando, pero que lo hizo para promover sus cuentas en los que publica contenido triple equis.

"No hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día pelados de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose, que solo me hayan cogido las tetas cuestión de segundos, ya está. Ya fue", expresó.

Para Lenin Hurtado, doctor en jurisprudencia, el acto cometido por Espinoza incurre en pornografía infantil "así los menores de edad hayan aceptado, su consentimiento es irrelevante para estos casos", explicó.

El especialista en leyes agrega que "quien filme o difunda imágenes, o que posea imágenes de esa naturaleza, es pornografía infantil. Puede ser procesada (Luisa Espinoza) por este caso", recalcó a EXPRESO.

Según el artículo 103 del Código Integral Penal (COIP) señala que la pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos o electrónicos “que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual”. Por este delito, la persona puede ser sanciona con cárcel de 13 a 16 años.

Hurtado expresa que la Fiscalía debe iniciar la investigación directamente a la modelo, al igual que el Ministerio de Educación debe abrir un expediente a la unidad educativa al que pertenecen los estudiantes debido a que, según Espinoza, el acto habría sido cometido a la hora de la salida de los chicos. "Las autoridades del colegio administrativas deberán ser investigadas y de haber alguna responsabilidad hasta pueden ser destituidas", finalizó.