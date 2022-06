Luis Rueda entendió que la clave para formar un vínculo, sin importar la distancia, es crear recuerdos y desde diciembre de 2013, fecha en la que su hija Lucy, se mudó a vivir a Argentina, no dejó de hacerlo.

El cantante, guitarrista y compositor de rock ecuatoriano habla encantado. Incluso llega a suspirar entre cada frase que emite. "Es mi debilidad", acepta Rueda, quien desde su casa en una montaña cerca de la playa, confiesa que no tendrá mayor celebración este domingo 19 de junio por el día del padre. "No soy muy de días, en general, para mí lo importante está en lo cotidiano", añade.

Rueda, reconocido por cantar “Somos como el pelo quinto, de la arruga sexta...”, junto a su anterior banda ‘La Trifullka’, reconoce la complejidad de la separación, pero se reivindica en sus constantes ideas por mantener vivo el amor por Lucy.

"Normalmente, si hablas con un niño le preguntas cómo está y te responderá bien. Le preguntas qué ha hecho y te responde nada. Y se acabó la conversación", explica Rueda. Entonces en ese momento nació una idea a la que llamó 'nuestro libro mágico'.

A pesar de la distancia, mi hija no va por la vida con traumas ni con frustración por la separación de sus padres. Ella lo puede entender y no tiene el corazón roto ni mucho menos. Luis Rueda, artista guayaquileño

"Compré dos ejemplares del mismo libro, le entregué a Lucy uno firmado con dedicatoria y ella hizo lo mismo. Una vez que pasamos el ritual del hola, bien, cómo estás, nada… Le digo bueno, leamos el libro entonces. Repasábamos unas cuantas hojas y eso nos permitía comentar", revela el rockero guayaquileño.

Desde que Lucy partió hacia el país albiceleste, Luis le pidió que estuviera pendiente de su correo electrónico, a las 00:00 de cada cumpleaños, porque allí iba a encontrar una canción escrita únicamente para ella. "Tiene 9 canciones, es un álbum personal que no pienso grabarlo ni sacarlo".

El hecho de vivir en países diferentes le obligan a Luis a que cada una de sus visitas sea importante. Por esa razón, suele preparar momento que sorprendan a su hija de 16 años. ¿Qué pasó por su cabeza? No anunciar su llegada a Argentina, disfrazarse de pollo y recibirla con margaritas, sus flores favoritas.

"Yo había hecho una obra de teatro en la que me disfrazaba de pollo, entonces me llevé ese atuendo. Viajé sin avisarle. Ella estaba entrenando durante la tarde y le llevé margaritas con el disfraz puesto. Mientras esperaba a que la fueran a buscar, de repente apareció un pollo que le empezó a bailar. Cuando se dio cuenta que era yo fue increíble", narra entre risas.

"Todos nuestros encuentros son hermosos y las despedidas peor que La Rosa de Guadalupe. He intentado a pesar de la distancia mantener un vínculo súper sólido y creo que lo he logrado", añade Luis.

El artista de 49 años se considera un padre "bastante abierto". Lucy le comenta hasta de sus novias y le pide consejos. No es celoso, asegura, porque eso obligaría a que el hijo se cierre ante el padre. "Ahora, eso no significa que si algo no está bien me quedaré callado", enfatiza.

"Puedo estar al otro lado del mundo haciendo video llamada con ella y a través de una mirada decirle mucho a mi hija. A parte del cariño, me tiene mucho respeto. Cuando hay un problema me llama la madre y me pide que hable con Lucy porque sabe que en mí encontrará apoyo y contención".

Lucy destaca las ganas que tienen ambos de vivir la vida

La hija del artista ecuatoriano acumula anécdotas "increíbles, inolvidables y divertidas" porque junto a su padre tienen muchas cosas en común. Una de ellas, sus ganas de vivir la vida.

"La que más me emociona fue la primera vez que estuve con él en un show ecuatoriano en Buenos Aires, el tocó frente a miles de personas y yo canté con él", recuerda Lucy. "Pasamos por muchos ensayos, pero en el show me di cuenta de que soy hija de un cantante que tiene fanáticos y audiencia por todo lo que transmite. Me emocioné un montón, ni bien terminó fui a abrazarlo, ambos lloramos", continúa.

La joven de 16 años define a su padre como alguien que impone mucho por su carácter notorio. Lo considera un padre atento y presente. "Es sincero, detallista y muy gracioso. Es un compañero que siempre está dispuesto a darme una mano. No puedo estar más contenta de tenerlo como padre", finaliza Lucy.