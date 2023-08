El Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, fue el escenario elegido por Luis Miguel para dar inicio a su tour que contempla más de 200 conciertos que se darán durante lo que resta del 2023 y 2024.

El Sol de México deslumbró a sus fanáticos con su regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia. Su show conquistó de inicio a fin.

El cantante lució una imagen totalmente renovada. Interpretó sus temas más icónicos como La Incondicional, Suave, Será que no me amas, No sé tú, Por debajo de la mesa, Inolvidable, entre otros.

Videos en redes sociales muestran al artista de 53 años cantando y bailando durante su concierto como en la década de los 90.

Una de las sorpresas que preparó fue la presentación de los duetos con Michael Jackson y Frank Sinatra, que logró con la ayuda de la Inteligencia Artificial. El primero fue una colaboración que no llegó a concretarse, pero que decidió mostrarla esa noche y para la segunda creó una falsa colaboración de su canción Come Fly With Me, uniendo sus voces en vivo dentro del tema que fue incluido en el disco Duets del icono estadunidense.

Para culminar su show se despidió cantando Cucurrucucú paloma y en sus fans se notó el cariño y la emoción que les transmitió durante todo el concierto.