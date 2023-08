El cantante mexicano Luis Miguel sigue dando de qué hablar en las redes sociales, no solo por su regreso a los escenarios, sino también por su aspecto físico. El 3 de agosto comenzó su gira en Buenos Aires y se lo vio delgado. Su rostro también está distinto, al punto que se dice que el señor sobre la tarima no era el llamado Sol de México, sino un doble. Luis Miguel (53) no ha confirmado nada respecto a los cambios en en su apariencia.

Los medios mexicanos no se quedaron con las ganas y acudieron a expertos para determinar qué pasó. El diario Reforma, tras entrevistar a varios especialistas, sacó estas conclusiones. Empiezan con una notable pérdida de peso, de al menos 50 libras a lo largo de 2023. Es que nadie olvidará su imagen en el año 2017, con sobrepeso y calvicie.

Luis Miguel regresó a los escenarios tras cuatro años de ausencia Leer más

Respecto a su dieta, se habla del ayuno intermitente o un plan nutricional, controlado por un médico especialista. Además de alimentación, su físico responde también a ejercicios. La pérdida de peso debe estar acompañada de fortalecimiento muscular para soportar la exigencia física que demanda un tour como el que ha iniciado.

En cuanto a su cara, sostienen que Luis Miguel se hizo una liposucción en la papada, tratamiento capilar, tratamiento en la piel (bótox en la frente, tratamientos de células madre) e intervención en la nariz.