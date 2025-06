¿Quién es Lucy Guo, la nueva multimillonaria más joven que superó a Taylor Swift?

Taylor Swift ya no lidera la lista. La cantante estadounidense, ícono global del pop, ha sido desplazada por una joven empresaria del mundo tech: Lucy Guo, una visionaria que con solo 30 años ha acumulado una fortuna de más de 1.200 millones de dólares.

Nacida en California y criada por padres inmigrantes chinos, Guo pasó de escribir código en secundaria a crear empresas valuadas en miles de millones. Hoy, se corona como la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma, según Forbes.

El camino que la llevó a destronar a Swift

Aunque llegó a estudiar ciencias de la computación en la Universidad Carnegie Mellon, Lucy dejó la carrera cuando fue aceptada en la Thiel Fellowship, una beca que paga a jóvenes talentos para que abandonen la universidad y funden su propia startup.

Y eso hizo. En 2016, a los 21 años, cofundó Scale AI, una empresa que utiliza inteligencia artificial para organizar datos a gran escala. Su socio, Alexandr Wang, tomó el rol de CEO, y Guo se encargó del diseño y las operaciones. Rápidamente, escalaron al éxito y entraron en la lista 30 Under 30 de Forbes.

Pero no todo fue color de rosa. Un par de años después, las diferencias entre los fundadores llevaron a su salida. Según Forbes, “los cofundadores discreparon sobre cómo debía dirigirse la empresa y Wang despidió a Guo”.

Aun así, ella conservó acciones clave. Hoy, tras una reciente recompra de participaciones, su parte vale unos 1.200 millones de dólares, gracias a que Scale AI fue valorada en 25 mil millones.

Te invitamos a leer | 'El Loco Blanco' revoluciona TikTok con videoblogs hechos por inteligencia artificial

Su nueva jugada: conquistar el mundo de los creadores digitales

Después de su paso por el mundo de la inteligencia artificial, Lucy apostó por un nuevo nicho: el de los influencers. En 2022 fundó Passes, una plataforma que permite a creadores, celebridades y deportistas monetizar sus comunidades a través de contenido exclusivo, transmisiones en vivo y mensajes personalizados.

En solo dos años, Passes levantó 50 millones de dólares en inversiones y alcanzó una valoración de 150 millones. Entre sus usuarios hay figuras como Olivia Dunne, Shaquille O’Neal y el DJ Kygo.

Controversia legal: Passes enfrenta una demanda

En marzo de 2025, la empresa fue demandada por supuestamente alojar contenido sensible de menores. La plataforma reaccionó de inmediato: eliminó material relacionado y prohibió a menores crear cuentas.

El himno LGBTIQ+ que conmueve: ‘Clóset’ con Johann Vera y Christian Chávez Leer más

Un portavoz respondió de forma contundente: “rechaza cualquier afirmación de que aprobó o permitió la publicación de contenido explícito de menores. Cualquier esfuerzo por atribuir a Passes o a su fundadora una conducta indebida es infundado y no es más que un intento de implicarlos injustamente en la demanda”.

Una rutina de alto rendimiento (con poco descanso)



Guo lleva una vida disciplinada. Divide su tiempo entre Miami y Los Ángeles, y cuenta con dos propiedades: un departamento de lujo y una casa a pasos de su oficina. Se traslada en patineta eléctrica o con su asistente personal, y suele almorzar en su escritorio.

“Nunca he tenido unas verdaderas vacaciones. Incluso cuando estoy de vacaciones, trabajo al menos ocho horas al día”, confesó en una entrevista con Fortune.

Además, es una fanática del ejercicio. Asiste dos veces al día a Barry’s Bootcamp, una cadena de gimnasios de alta intensidad, y celebró haber completado 3.000 clases en Instagram con una frase que la define: “Discipline > Sleep. 3000 classes complete”.

Electrónica, DJ sets y Lucypalooza

A Lucy también le apasiona la música electrónica. Es habitual en festivales como Coachella y Ultra Miami, e incluso dedicó tiempo a aprender a ser DJ. En abril celebró sus 30 años con una fiesta que llamó Lucypalooza.

Pero no todo es alegría en esa nueva década. En un post reflexivo, escribió: “Siempre he tenido miedo de esta edad. La cultura china inmigrante me inculcó que debía tener hijos a los 25, y si no estaba casada a los 30, estaría soltera para siempre”.

A pesar de esa presión cultural, se mostró optimista con el futuro: “Cada año es mejor. Estoy más confiada, emocionada y motivada que nunca. Y como los asiáticos no envejecemos, cada año me vuelvo más rica Y más guapa”.

Para más contenido de calidad ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!