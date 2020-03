Así luce a los 90 años Tippi Hedren, la actriz de Los pájaros

La ex de Antonio Banderas, la actriz estadounidense Melanie Griffith, ha llamado la atención de sus seguidores con una gráfica que subió a su cuenta de Instagram. La imagen no es de ella, sino de su querida madre, la también actriz Tippi Hedren, a quien muchos recuerdan por el clásico Los pájaros, de Alfred Hitchcock.

La veterana artista cumplió nueve décadas de vida y su hija sacó pecho por lo bien que, según ella, se la ve su mamá. “Mi madre de 90 años. Todavía está en el juego”, escribió la protagonista de Secretaria ejecutiva, acerca de la instantánea tomada por el fotógrafo Bill Dow, en la que doña Tippi posa con prendas ajustadas de color negro, toda una 'bad girl'.

La nonagenaria artista presume de su figura en las redes sociales. Instagram

Hay que recordar que la famosa rubia fue una de las mujeres más hermosas del cine a inicios de la década del 60. Era considerada 'la sustituta de Grace Kelly', pero se topó con un director acosador y perverso llamado Aflred Hitchcock. Pese a que el cineasta logró vetarla y destruir su carrera, al no acceder a sus pretensiones, ella aún logra separar al artista del hombre y lo defiende: “No hay nadie en este mundo que hiciera películas como él”, manifestó en alguna ocasión a The New York Times.

Al ser cuestionada por el periodista Andrew Goldman de que si se hubiera acostado con él, la historia sería diferente, contestó: "Tengo una sólida formación luterana y mis padres me inculcaron una moral fuerte. Esto era algo que nunca podría haber hecho. No estaba interesada en él de esa manera en absoluto".