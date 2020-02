El look de Lucia Barrueta: descomplicada y divertida en el verano

Hace seis años en Venezuela, una risueña joven abrió por hobbie su primera página web de moda, sin imaginar que cuatro años después, se mudaría a Ecuador y se convertiría en una de las fashion blogger con más seguidores en Instagram del país (32 mil). Lucia Barrueta, de 28 años, divide sus días entre su trabajo en una agencia de publicidad y el manejo de sus redes sociales en donde constantemente comparte sus looks, tips de cómo combinar todo tipo de prendas, las tendencias de moda a nivel mundial y más.

Entre risas, confiesa que el profundo cariño por esta industria no es algo que heredó de su familia, pues es la única que le gusta esta área. Recuerda que la primera vez que se interesó por los detalles de la ropa que usaba, fue a los seis años, cuando vestía trajes para sus presentaciones de baile y desde entonces, su talento por este nicho es intrínseco en ella; aunque admite que nunca ha hecho un curso de estilismo o asesoría de moda, sí le encantaría hacerlo a futuro.

Cómo el coronavirus afecta a la industria de la moda Leer más

“Al salir de mi país llegué con media maleta a Ecuador”, dice, pero eso nunca fue impedimento para trabajar en lo que amaba. Poco a poco comenzó a tocar puertas y ahora agradece que las personas confíen en su talento. “Para verte bien no necesitas un clóset de millonaria, debes saber cómo combinar las prendas que tienes”, comenta.

En la playa, a todo color

Lucia Barrueta Gerardo Menoscal

Aunque para la ciudad su estilo siempre es clásico, chic y elegante con tonos neutros; cuando viaja a la playa reconoce que sus looks son más descomplicados y le encanta usar prendas con colores vivos y estampados.

Miley Cyrus fue la modelo sorpresa del New York Fashion Week Leer más

“Amo los maxi dress (vestido largos), son parte de mis prendas favoritas, porque luces muy bien con solo una pieza y estilizan la figura. Tampoco pueden faltar los kimonos con transparencias y pañuelos grandes porque pueden ser usados como pareos, vestidos o cintillo en la cabeza”. En sus trajes de baño se arriesga con divertidos prints de rayas, polka dots y palmeras.

Lucia Barrueta Gerardo Menoscal

Los accesorios, como las gafas de sol y cadenas con conchas, son unos de sus mayores debilidades, porque dan el toque final a su look playero y al elegir su calzado, no pueden faltar las plataformas altas de corcho. “La moda consiste en sentirse cómoda y linda sin importar lo que diga el resto. Cada uno impone su tendencia, pues no hay un estilo definido. La moda es cambiante y eso es lo divertido”, recalca.

Lucia Barrueta Gerardo Menoscal