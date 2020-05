Lisseth Naranjo: fuego dentro y fuera del escenario

La seguridad y confianza en sí misma es el mejor ‘vestuario’ de la bella y exótica Lisseth Naranjo, Miss Grand Ecuador 2020. Ella sobresale con sus imponentes looks que la posicionan como una verdadera fashionista, pero también destaca ante el flash de la cámara, las luces de la pasarela o durante cualquier salida. Sin duda, siempre está lista para impresionar.

Camaleónica

Lisseth, quien se ha capacitado dentro del diseño de moda, afirma que desde pequeña ha sido una amante del buen vestir. No teme ser el centro de atención y por eso se describe como una mujer vanguardista y arriesgada que está constantemente atenta a las nuevas tendencias (como los tonos neón y el animal print), para ser la primera en lucirlas.

Su estilo camaleónico se ajusta perfectamente a su personalidad extrovertida, y una muestra de ello es que un día puede ir a un restaurante a cenar superelegante y al día siguiente salir con pijama. “Me visto según mi estado de ánimo. Puedo usar algo sexy y luego algo recatado. Considero que debe existir la libertad de expresión en el vestuario. La ropa no te hace porque puedes vestir superincreíble, pero si no llevas gran actitud, seguridad y buen semblante, no vas a poder lucir bien”, recalca.

Sin complicaciones

La Miss Grand Ecuador relata que al tener una vida muy activa, en sus looks diarios predomina la comodidad en sus pantalones, shorts y ropa deportiva, especialmente en sus colores favoritos como el blanco, beige, rojo, negro y amarillo, porque considera que logran destacar su bronceada tez.

Confiesa que disfruta de las prendas exclusivas de diseñador, pero que no le quitan el sueño, “porque el hecho de que sean costosas o lleven la marca de alguien famoso no significa que te van a quedar bien. He comprado en lugares exclusivos y en la Bahía sin problema. Eso no influye en quién soy”.

Su debilidad

Le encantan las carteras pequeñas de todas las tonalidades, pero reconoce que en su armario gana protagonismo su gran colección de zapatos de taco, que le permiten caminar con el estilo propio de una reina de belleza adondequiera que vaya. “Tengo cerca de 75 pares y los amo porque hacen que mi figura se vea más estilizada. Los comencé a usar a los 18 años y aunque me costó mucho aprender a usarlos, ahora los domino a la perfección”, cuenta entre risas.

Con el uso de accesorios no se complica. Se pone aretes, pulseras y collares de cualquier tamaño y color. Disfruta lucir joyería artesanal bordada o hecha con semillas, realizada por indígenas ecuatorianos, porque “me siento orgullosa de resaltar las tradiciones y cultura de mi país. Son detalles únicos en el mundo”, comenta.

Secretos de belleza

Lisseth cuida su piel como un lienzo porque considera que tener un cutis terso y suave es clave para un buen maquillaje. En su rutina diaria aplica aceites esenciales como el de almendras, y al salir de casa el protector solar es su mejor amigo porque evita que la piel se arrugue prematuramente o surjan manchas.

Aprendió a maquillarse a los 17 años y ahora se considera una experta porque conoce los puntos que debe destacar en su rostro y en máximo 25 minutos crea looks de pasarela, en los cuales no deben faltar las pestañas postizas, el delineado de cejas y el labial (usa tonos desde el clásico rojo y rosado, hasta otros más arriesgados como el morado, verde y negro).

Para mantener a la perfección su larga, suave y negra cabellera, después de lavarla usa protectores de calor antes de exponerla a la secadora o a la plancha de pelo, además de aceites naturales para darle máxima suavidad. Confiesa que nunca se ha pintado el pelo, que es lacia por herencia familiar y una vez al mes va a la peluquería para que le corten las puntas y le hagan tratamientos de hidratación profunda.

Personal