Lila Flores y Gustavo Enrique no quieren morir como artistas

Tanto Lila Flores como Gustavo Enrique provienen de una familia de artistas. El padre de la cantante es Daniel Flores, El Errante, y la madre de él es Mary Aráuz. Han unido sus talentos para ofrecer la cena show La dama y el caballero, el 18 de diciembre, a las 20:00.

Ellos cantarán (con banda en vivo) de manera individual y juntos sus temas y los de reconocidos intérpretes, entre ellos los de Camilo Sesto, Pimpinela, Roberto Carlos, Luis Miguel, Marc Anthony y José José.

¿Cómo se da esta unión?

L: Nos encontramos con Gustavo en el programa 'En contacto', de Ecuavisa. Cantamos juntos y se me ocurrió que podíamos hacer algo parecido en un show muy exclusivo con poco aforo como lo indican las autoridades.

¿Si se unieron es porque existe mucha química entre ambos?

G: Soy admirador de la voz de Lila. Interpretaremos clásicos que hemos dejado en el olvido. Vale la pena ponerlos de nuevo en escena. Las nuevas generaciones a veces los escuchan con arreglos diferentes.

Son artistas que tienen muchos éxitos, seguramente no fue fácil seleccionar el repertorio.

L: Seleccionar el repertorio nos costó porque es mucha música la que ellos cantaron durante décadas, existe la idea de ofrecer un nuevo show, una nueva temporada. Queremos ir variando y mantenernos juntos. No morir como artistas. Creo que es una buena propuesta para este momento. Él canta espectacular. Nuestros padres son reconocidos artistas, nos conocemos, pero no hemos trabajado juntos.

Es hija de Daniel Flores. gerardo Menoscal// EXPRESO

¿A ustedes de qué manera les afectó la pandemia?

G: En mi caso fue terrible, casi me voy porque soy diabético y me enfermé con coronavirus. Además anímicamente me dio fuerte. Cuando fui al programa de Ecuavisa estaba muy deprimido. Estoy tomando medicamentos. Lila me vio y me sacó una sonrisa que ya había perdido. Hasta la fecha no he recuperado los registros de voz. Tuve molestias en el cuerpo, trastornos en el sueño. Han sido situaciones traumáticas. Mi garganta no está todavía como antes, solo en un 80%.

L: El arte ha tenido el golpe más duro, como machos nos hemos mantenido. Los que amamos la música seremos los que sobrevivamos. Más que por la enfermedad porque no me dio, he visto mucha gente con fuertes depresiones. Gracias a Dios en mi familia no se dieron casos ni ninguna pérdida.

¿Qué pasó con Las Chicas Dulces y Las Flores?

L: Las Flores se marchitaron, recién habíamos salido. Mi hermana Maggie es una de las integrantes, pero su esposo, Sergio ya es mayor y vulnerable. Ella se encerró, prefiere no exponerse para evitar contagios. Por lo tanto no hay música. Más adelante las reviviré. A Las Chicas Dulces las he mantenido vigentes y visibles, porque recorrimos los canales, hemos hecho fotos, nos hemos contactado de manera virtual. Mis chicas se ayudan con otras actividades.

La experiencia y la larga carrera de ambos ya no deja espacio a las rivalidades.

G: Luego de lo que hemos pasado, de esta horrible experiencia nos hemos dado cuenta de lo frágil que es la vida.

L: No hay tiempo para tonterías, es absurdo.