Lila Flores: "No existe morbo, es una reflexión que hice a través de una foto para fomentar lo natural"

En sus redes sociales, Lila Flores aparece escasa de ropa y da un mensaje para reflexionar: “Natural, simple, amar la Tierra, cuidar cada parte de ella, saber que así perduraremos, conscientes de que es la única manera de no ser otra especie extinguida. Seguimos en casa y fuerte para lo que viene porque no solo es pasar la pandemia, luego de esto vendrán más pruebas”.

El atuendo y la imagen de la cantante llamaron la atención y algunos opinaron. La usuaria @SkyBC comentó: “Soy una seguidora de su carrera, solo una sugerencia, estoy de acuerdo que se darán situaciones más duras cuando termine la pandemia, por ello le sugiero que las fotos no sean tan sugestivas, no porque me escandalice, para nada, porque el cuerpo humano es una obra de arte, pero entre los que siguen su página puede existir gente con morbo y lo que hace sin intención es alentarlos”.

Rafael Chugchilán le manifestó: “No es el momento de figuretear, con todo respeto no es el momento de mostrar el cuerpo”.

Mairon León Figueroa indicó: “¡Qué hermosa Lila! Bendiciones, está muy sexy y bella”.

Mientras que Eddy Rodas bromeando le dijo: “Lilita, cuidado le agarre el coronavirus por la espalda”.

En cambio, Paúl Ocaña le comentó: “Nada tiene que ver la Tierra con salir semidesnuda. ¿Cuál es el mensaje?”.

"No soy la madre Tierra, soy una mujer al natural como Dios nos mandó para cuidar este paraíso terrenal por eso lo tengo en mis manos. Está en nuestras manos cuidarlo. Dejé la piel al descubierto para dar la idea de la naturalidad", dice la directora y líder de Las Chicas Dulces.

Además añade que "no es morbo, es una reflexión que hice a través de una foto para fomentar lo natural. No hemos venido al mundo para destruirlo con todos los adelantos. Entre más naturales seamos podremos sobrevivir, la Tierra se mantendrá, los seres humanos nos iremos si seguimos destruyendo sin consideración".

Sobre las críticas recibidas opina: "hay un pequeño porcentaje que lo toma de otra forma, con su mente pequeña y sucia, a esa gente la borro, no me gustan los seguidores que solamente quieren dañar".