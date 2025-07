¿Barcelona SC y Emelec jugarán por señal abierta en la fecha 21 de LigaPro 2025?

La LigaPro 2025 entra en su recta final y cada punto será clave para definir a los equipos que pelearán por el título, los boletos a Copa Libertadores y Sudamericana, y los dos clubes que descenderán a la Serie B en 2026.

La fecha 21 arranca el viernes 18 de julio, a las 19:00, con un duelo estelar en el estadio Olímpico Atahualpa, donde el líder Independiente del Valle recibirá a Aucas, en busca de mantener su posición en el primer lugar.

La acción continuará el sábado 19 de julio con tres compromisos: Universidad Católica vs. Vinotinto (14:00) en el Atahualpa; Orense vs. El Nacional (16:30) en el 9 de Mayo de Machala; y Delfín vs. Barcelona SC (19:00) en el Jocay de Manta, en un encuentro donde el técnico Ismael Rescalvo buscará su primera victoria al mando del Ídolo.

El domingo 20 de julio se jugarán otros tres partidos: el clásico ambateño entre Técnico Universitario y Macará (13:00) en el Bellavista; Emelec vs. Mushuc Runa (15:30) en el Capwell; y Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca (18:00) en el Rodrigo Paz Delgado.

La jornada cerrará el lunes 21 de julio, cuando Libertad reciba a Manta (19:00) en el Reina del Cisne, en Loja.

¿Qué partidos van por señal abierta?

Barcelona SC visitará a Delfín en la fecha 21 de la LigaPro 2025. ARCHIVO / EXPRESO

De los ocho encuentros de la fecha 21, cinco serán transmitidos por Teleamazonas y Ecuavisa, mientras que el resto irá por Zapping y El Canal del Fútbol:

Sábado 19 de julio:

Universidad Católica vs. Vinotinto (Teleamazonas)

Orense vs. El Nacional (Ecuavisa)

Delfín vs. Barcelona SC (Ecuavisa)

Domingo 20 de julio:

Técnico Universitario vs. Macará (Ecuavisa)

Emelec vs. Mushuc Runa (Teleamazonas)

