Lo mejor de cubrir como reportero la escena subterránea es tener la oportunidad de conversar con diferentes artistas y bandas, para conocer sus puntos de vista acerca de la música. Cada quien tiene sus propias motivaciones, gustos y objetivos, todos igual de válidos. Porque la única postura equivocada es la que asegura tener la verdad absoluta.

Esta semana, EXPRESIONES invita a Liberti Nuques, artista, activista social y skater nacida en Santa Elena, pero que ha desarrollado casi toda su vida en Guayaquil, hasta el año 2020, cuando se radicó en Pifo, aproximadamente a 30 km de Quito.

Linda, como también se la conoce, nos cuenta sobre sus actuales proyectos; el regreso de una de sus primeras bandas, The Cassettes, con la cual llegaron incluso a sonar en MTV; además de su actividad más importante: ser madre.

Tu nuevo proyecto se llama Tercera Matrícula. ¿Cómo surge?

Empezó a inicios del año pasado, junto con Vanny Coral (ahora en Lengua Mocha). A mí siempre me han botado de todos lados: de la universidad (estudiaba teatro), del ITAE, de grupos como The Cassettes o Los Pajas. A Vanny justo le había pasado algo similar en su universidad, así que le dije: ‘¿Por qué no nos llamamos Tercera Matrícula?’, en referencia a la última matrícula condicionada cuando un estudiante ha perdido muchas veces una asignatura. Se relaciona con el hecho de estar siempre al margen, de no encajar.

Fa Paredes (de Ludovico) y Javier Vera estuvieron en esa primera alineación.

Sí, nuestra idea era tener una skate band. Ambos patinan también. Así que aparte de lo musical había una afinidad extra. Incluso las canciones hablan sobre el skate, la buena vida, lo bello de un atardecer, una salida a rodar.

¿Por qué preferiste rodearte de músicos menores a ti, en lugar de personas de tu generación?

Porque tienen un entusiasmo que a veces ya han perdido las personas de mi edad. La gente cuando se va haciendo mayor está viendo cuánta plata hay de por medio y un montón de cosas que no encajan en un proyecto como Tercera Matrícula, que no tiene un presupuesto. Yo no veo la música como una fuente de ingresos. Yo genero ingresos a través de mis actividades profesionales.

De esa primera alineación solo quedas tú.

Sí, junto a Pablo Vásquez (también de Lengua Mocha). Luego de grabar unos temas y hacer el video de Cadáver, los demás se dedicaron a sus propias bandas y proyectos. Tuve que volver a Pifo y aceptar el hecho de que ya no querían tocar conmigo.

Ellos conforman Tercera Matrícula: Rafael Parducci, Liberti, Pablo Vásquez y Maite Villacreses. Cortesía.

¿Quiénes la acompañan ahora?

Aparte de Pablo están Maite (Dulces Sueños, baterista) y Rafael Parducci (ex Vírgenes Violadoras, Mao, bajista), quien es surfista y mayor a mí. Es un plus tener integrantes de tres generaciones distintas.

¿Los planes inmediatos?

Grabar con la nueva alineación, sin duda.

EL ESPERADO REGRESO A THE CASSETTES

En 2007 The Cassettes fue finalista de La Zona de Combate, evento organizado por la cadena MTV, lo cual le dio una gran proyección a la banda, pero asimismo significó una presión que afectó su dinámica interna. Le preguntamos a Liberti al respecto.

¿Por qué te echaron de The Cassettes?

Luego del logro en MTV, las cosas se pusieron muy exigentes. Nosotros mismos nos presionábamos con la idea de que la banda tenía que funcionar, teníamos que sonar bien. Entonces me echaron porque yo no cumplía sus expectativas. Yo solo buscaba divertirme, postura que mantengo hasta el día de hoy.

¿Luego de tu salida es que ingresa Nata Cassette?

Sí, coincidió con mi viaje a Argentina.

¿Pero siguieron tocando tus temas?

Sí, pero les cambiaron la letra. Y lo peor fue que borraron todos los videos y registros en los que aparezco, a pesar de que conmigo fue que se abrió la puerta de la banda a MTV. Yo fui quien envió los temas al concurso y a mí me llamaron de Londres a decirme: ‘Ustedes ganaron’.

¿Cómo se da tu regreso, dado que te distanciaste en no tan buenos términos?

Todo fue gracias a la esposa de Ángela. Ella no estaba muy interesada, pero su esposa la motivó, hasta que finalmente el año pasado se concretó la vuelta. Ahora que estamos ensayando, Ángela me dice: “Canta las canciones con tus letras, que son más bacanes”.

Vuelven sin las presiones del pasado.

Así es. Ni siquiera estamos preocupados por grabar o por tocar los temas viejos. Siento que ahora nos llevamos mucho mejor. No tenemos las pretensiones, tocamos por placer, que es lo que yo siempre he buscado, divertirme con la música.

La alineación 2008 de The Cassettes: María Auxiliadora Fernández, Jorge Cabezas, Liberti y Ángela Peñaherrera. Cortesía.

UNA MAMÁ 24/7

A Liberti le gusta resaltar que a más de su actividad como artista es, sobre todo, mamá. “Tengo el privilegio de pasar con mi hijo Aktis 24/7. Me preguntan cómo puedo tener bandas y criar un niño, pero para mí es sencillo: paso todo el tiempo con mi hijo y luego aprovecho mis vacaciones anuales para dedicarme a estos proyectos artísticos. Incluso él me acompaña a las tocadas. Antes amaba verme en el escenario, pero ya está más grande y se aburre. Incluso ha llegado a subirse a la tarima para decirme: ‘Mamá, ya basta’”.