Por qué la letra de la canción ‘Safaera’ de Bad Bunny causa polémica

Desde que Bad Bunny inició su carrera artística en el 2016 cuando cantaba en pequeños escenarios en San Juan, Puerto Rico, el ya tenía su estilo al momento de escribir. Actualmente el rapero de 26 años, es conocido como uno de los reguetoneros más importantes de la nueva ola de artistas latinos y pese a la crítica de muchos, sus temas con letras con tintes sexuales han generado que él consiga millones de fans en todo el mundo.

Hoy, 14 de mayo, tras la eliminación de uno de sus más recientes éxitos ‘Safaera’ dentro de la plataforma de música Spotify, sin un motivo específico anunciado por la aplicación, los fanáticos se preguntan en redes sociales si la decisión se debe a causa de la letra con frases explícitas relacionadas al sexo, drogas y alcohol.

No jodan, ¿Por qué quitaron Safaera de Spotify?

¿Ya vamos a empezar con sus mmds de censura?

Para dar de baja mi subscripción 😒 pic.twitter.com/2eCkXx9w7r — Coneja Mala (@nieveDmandarina) May 14, 2020

Spotify: quita safaera de su catálogo de música para que los jóvenes no escuchen porquerías. Los jóvenes: pic.twitter.com/LLAZDLmnUu — PerritaDelMal (@BizzleFtGuandi) May 14, 2020

Enero: tercera guerra mundial 🔫

Febrero: incendios por todo el mundo🔥

Marzo: coronavirus🦠

Abril: el Pentágono confirma OVNIS🛸



MAYO: SPOTIFY ELIMINA SAFAERA



PUEDE IR PEOR EL 2020? pic.twitter.com/J0xoUz5z7o — Alfredoo 🎯 (@alfredo020_) May 14, 2020

Spotify cuidando las buenas costumbres y correcto uso del lenguaje.

Also Spotify:#Safaera pic.twitter.com/YrNWa3ZhmU — Spider-J (@soyeltrazo) May 14, 2020

“Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rasta. Si Dios lo permite (si Dios lo permite), Si Dios lo permite (que si Dios lo permite). (...) Tetas bien grande' como Lourdes Chacón. Las nalga' bien grande' como Iris Chacón. La chocha no sé porque no la he visto. Pero vamo' pa' la cama a clavarte en panty”, son algunas de las frases más polémicas de ‘Safaera’.

Por más de una ocasión, Bad Bunny ha sido catalogado como machista y misógino. Sin embargo, el artista anteriormente ha mencionado que busca resaltar la libertad de expresión, igualdad de género y respeto al grupo LGBTI con sus canciones. Spotify aún no se pronuncia para explicar su decisión de retirar la canción de su lista de temas.

‘Safaera’ si se encuentra disponible en otras plataformas de streaming como Apple Music, Tidal y Deezer. En Youtube el video musical suma más de 160 millones de reproducciones. Y tú, ¿qué opinas del trabajo musical del artista?