‘Safaera’ desaparece de Spotify y fans de Bad Bunny se toman las redes

Bad Bunny está en la cima del música urbana y desde que inició el 2020, lidera todo a mayoría de rankings musicales en toda latinoamérica. Aunque el pasado fin de semana fue noticia gracias al sorpresivo lanzamiento de su nuevo disco ‘Las que no iban a salir’, la mañana del jueves 14 de mayo vuelve a ser tendencia en redes sociales por la sorpresiva desaparición de su tema ‘Saraefa’ en Spotify.

La canción que es parte de su penúltimo disco de estudio "YHLQMDLG" ya no aparece dentro de la plataforma de música y los fanáticos del puertorriqueño no han dudado en mostrar su descontento frente a la eliminación del tema catalogado como ‘el nuevo himno del reggaetón’. La palabra Safaera es tendencia en la red social Twitter con más de 40 mil tweets.

x: el año ya no puede empeorar

mayo: quitan safaera de spotify pic.twitter.com/DZ6P9kg5ty — 𝘣𝘶𝘧𝘧 𝘣𝘢𝘣𝘺👁 (@gaaliciaag) May 14, 2020

... y el miércoles 13 escuchó Safaera antes de dormir, sin saber que al otro día ya no estaría disponible en Spotify. pic.twitter.com/TGhEIXNdVy — 🐙𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽 𝓟𝓪𝓻𝓮𝓭𝓮𝓼🐙 (@Robb_Paredes13) May 14, 2020

Auxilio!!! Safaera no está disponible en Spotify pic.twitter.com/xAkGSU1U5c — Stev (@StevnUni) May 14, 2020

Yo: El 2020 no puede ponerse peor



*Spotify quita Safaera* pic.twitter.com/y667ZjtOor — John Titor (@cesarmcl_) May 14, 2020

El tema en el que Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny, canta junto a Ñengo Flow y el dúo Jowell & Randy sí se puede reproducir en Youtube. El video musical del sencillo cuenta con más de 159 millones de reproducciones.

Hasta el momento, Bad Bunny ni Spotify se han pronunciado sobre la repentina desaparición del tema en la aplicación. Las demás canciones del artistas sí continúan en la plataforma.

En la última publicación del puertorriqueño en redes sociales, hace referencia a la gran alegía que tiene al ser el rostro de la última portada de Rolling Stone. “A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!! Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. GRACIAS A TODO EL QUE CREYÓ, A LOS QUE CREEN, Y A LOS QUE ALGÚN DÍA CREERÁN”, es parte del efusivo mensaje con el que el artista celebra su nuevo logro.