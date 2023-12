LDU (Q): todos quieren una foto con sus jugadores

No hay quien no comente sobre la fiesta del fútbol que se vivió el domingo. Para bien o mal , porque ya se sabe que nunca faltan los ‘opinólogos’.

En la previa ¡todo se vale! Leer más

Te puede interesar: LigaPro: Ramírez y el grave error en la final entre Liga de Quito e Independiente

Al parecer, muchos no quisieron perderse la final entre Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle. Hasta el presidente Daniel Noboa estuvo allí regalando una sonrisita para las cámaras y entregando la copa al campeón.

El buen nivel de sus jugadores hace que incluso las marcas volteen a verlos para tenerlos como influencer o imagen. Acá les contamos.

FACU ES TODO UN MODELO

A Facundo Rodríguez, los hinchas no solo lo quieren ver en la cancha, también en otras facetas. El futbolista se ha convertido en un modelo a seguir, también de ropa.

Desde hace un tiempo es imagen de una marca de ropa de Quito, y entre pose y pose no lo hace nada mal. Como es de esperar, no han faltado los comentarios de las chicas que le lanzan piropos al argentino. Vayan a darle un like.

Te puede interesar: Liga de Quito tiene su muralla para la final de la Copa Sudamericana

¡HASTA LA ASAMBLEÍSTA!

El ecuatoriano Alexander Domínguez fue una de las máximas figuras del partido y confirma un papel aún más influyente en los albos. Su desempeño es tal que ya una marca de calzado lo tiene como imagen.

Chismes deportivos: papás chochísimos fuera de cancha Leer más

Los aficionados al deporte tampoco quieren perderse una foto con él, como la asambleísta Valentina Centeno, quien asistió al estadio y no desaprovechó en sacarse una selfie con Domínguez.

Te puede interesar: Ecuador: Alexander Domínguez en el Once Ideal de la fecha 5 y 6 de eliminatorias

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!