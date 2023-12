LigaPro: Ramírez y el grave error en la final entre Liga de Quito e Independiente

Finalizó el torneo LigaPro y Liga de Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano 2023, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario ante Independiente del Valle y luego vencerlo en la tanda de los penales.

Kendry Páez puso el primero del encuentro para los rayados, pero minutos después Renato Ibarra aprovechó el error del arquero Moisés Ramírez, quien intentó anticiparse al jugador albo, pero no lo logró, dejando el arco a disposición para el remate de Ibarra que al final logró el empate.

Daniel Noboa entregó el trofeo de LigaPro a la plantilla de Liga de Quito

🔴GOL DE RENATO IBARRA HOY 17/12/2023 PONE EL EMPATE LIGA DE QUITO VS INDEPENDIENTE DEL VALLE FINAL LIGA PRO ECUADOR 2023 pic.twitter.com/jKTTVsvvzF — AMY SPORT (@AMYSPORT80) December 17, 2023

Este lunes 18 de diciembre, Ramírez se pronunció en la red social Instagram respecto al grave error que tuvo en la final. Reconoció la equivocación y agradeció a quienes siempre lo han apoyado.

"Antes que nada quiero agradecer por este año que me han pasado cosas buenas, agradezco a mi familia y otras personas cercanas a mí, que son el apoyo incondicional de todo deportista. Hoy fallé, sí como todo ser humano, sé que tengo mucho camino por aprender, para seguir mejorando. Gracias a todos los que me escriben y me brindan su apoyo, especialmente a la hinchada de IDV. Les envío un fuerte abrazo", expresó el portero de 23 años.

La Araña, como también es conocido el arquero ecuatoriano, recibió 19 tantos en toda la campaña 2023 de LigaPro.

