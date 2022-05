Lavinia Valbonesi: influencer y madre a tiempo completo

La 'mamá de la mamá' es un especial digital que EXPRESO ha preparado para homenajear a todas esas mujeres que no solo se han lucido tratando de ser las mejores madres para sus hijos, sino las mejores en cada una de las áreas que escogieron para sus vidas: desde la política, el deporte y el emprendimiento, hasta la música.

Lavinia Valbonesi, modelo, influencer (con 137.000 seguidores en Instagram) y mamá. Esta última faceta es algo que resalta con letras mayúsculas. EXPRESIONES la visitó para conocer su experiencia de ser la madre de Álvaro, de 2 meses, fruto de su matrimonio con el empresario y político Daniel Noboa Azín con quien se casó en agosto del año pasado.

¿Cómo llama a su hijo?

Le digo Alvarito, pero tiene mil apodos, Daniel le dice ‘Katiuskin’, yo en cambio, opto por llamarlo ‘Cucurucho’ o ‘Cuchi Cuchi’ (risas).

¿Es cierto lo que dicen que un hijo cambia la vida de una mujer por completo?

Ciento por ciento. Mi hijo me tiene enloquecida, la teoría de que la maternidad cambia la vida de una mujer es real pero solo lo sabes cuando lo vives. Parece mentira, pero todo en ti empieza a girar completamente en torno a él. Las prioridades cambian.

Deme algunos ejemplos

Pase de comprar algo para mí a solo pensar en adquirir cosas para Alvarito, solo pienso en él, es algo indescriptible. La verdad es que soy demasiado feliz.

¿Y ahora que es la mamá de las influencers, de qué manera influye en otras que también lo son?

(Risas) Puedo demostrar que se puede encontrar un balance entre la maternidad y cualquier oficio o profesión. No hay que dejarse a un lado como mujeres que somos. Lo expongo en el día a día.

¿Ha sido fácil?

Pensé que no lo sería, entre llevar un trabajo, hacer ejercicios, tener una vida saludable y ser mamá, pero sí se puede. Claro que mis pensamientos están con él todo el tiempo, en querer verlo, abrazarlo y cargarlo.

Lavinia no descuida sus otras facetas y se prepara para correr en una maratón de Chicago. Cortesía Wolf Studios

Manteniendo todo lo que no tenía antes de ser mamá

Por supuesto, sigo con mis asesorías, superviso mi local y ahora me preparo para participar en una maratón. Tengo cuatro meses para prepararme. La carrera será en octubre, en Chicago son 42 k. He hecho medias maratón pero nunca una completa.

Entonces ser mamá le ha dado la motivación y fuerza de una Wonder Woman

Ser mamá ha sacado lo mejor de mí. Estoy en la mejor etapa de mi vida y hoy soy mi mejor versión. Veo todo de manera más clara, me siento más confiada, segura y enfocada en lo que quiero.

¿Y cómo son sus madrugadas, se turna con Daniel para atender al pequeño?

No, Daniel tiene que trabajar (risas). Él está pendiente de él durante el día y ayuda en todo lo que puede, pero en las noches me levanto yo.

Las trasnochadas cuestan

Te cuento que nunca llora, solo se despierta una vez en la madrugada. Mi hijo es muy educadito y disciplinado y no da problemas. Es un niño bueno.

¿Heredó eso de su papá?

Sí, porque aparte de ser bueno, es muy serio. Mi suegra (Ana bella Azín) dice que así era Daniel de chiquito. Es super observador pero no se ríe, solo con su papá. No sabes la envidia que le tengo. Se muere por él, estando así chiquito, le regaló sus primeras sonrisas. Están conectados, sus miradas se siguen todo el tiempo y pueden estar así una hora.

¿Y cómo se lleva con la lactancia?

Le doy fórmulas, intenté darle el seno pero no pude. Creo ciento por ciento en la lactancia es lo mejor para darle a un niño pero mi cuerpo no genera leche. Sufrí un montón porque quería darle de mi seno y no es que él no podía agarrarse, lo hacía pero no produzco.

Pero físicamente luce muy bien para haber dado a luz recién hace dos meses

La alimentación es todo. Durante todo mi embarazo me alimenté de manera saludable y el cuerpo tiene memoria. Comer bien es la mejor medicina. He consumido siempre mucha proteína animal, grasas saludables como aguacate, aceite de oliva y frutos secos y carbohidratos de buena calidad, lentejas, frijoles, quinua y pan integral.