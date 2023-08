Lautaro Díaz no se casa de expresarle su amor a Marianella De Arca.

En pocos días empiezan las eliminatorias al Mundial 2026 y, oficialmente, septiembre se convierte en un mes muy futbolero. Vayan alistando sus camisetas y la vuvuzela o reservando una mesa del bar donde lo verán con sus amigos o pareja.

Mientras vamos calentando motores (y de paso se acaba agosto), EXPRESIONES los pone al día en lo más destacado de la vida de algunos futbilistas... fuera de las canchas. Porque cuando de chismes futboleros se trata, estamos en la cima.

ENAMORADÍSIMOS

No es San Valentín, pero hay futbolistas que se derriten por amor. Uno de ellos es Lautaro Díaz, de Independiente del Valle, quien aprovecha las redes para postear la vida junto a su esposa Marianella De Arca.

Al parecer son de esas parejas que cuentan los meses que llevan casados. Hace poco cumplieron ocho y, como era de esperarse, las dedicatorias no faltaron.

“Ocho meses de uno de los más felices de mi vida”, escribe Díaz. ¡Qué romántico!

La petición de matrimonio fue en Cancún, se casaron en Argentina y, por el trabajo de Díaz, viven en Ecuador. ¿Ampliarán la familia?

TAMBIÉN LE HACE AL PÁDEL

No hay duda de que el pádel es uno de los deportes del momento y algunos se han subido al carrito de las tendencias, como Hernán Galíndez, arquero del Aucas y de La Tri. Y sí, no todo es fútbol.

En redes sociales ha dejado claro que es un aficionado, al punto que es embajador de una marca que distribuye en Ecuador implementos para jugar esta disciplina. Tal como se ve está rumbo a convertirse en un pro. Ya queremos verlo en campeonatos.

EL ANSIADO ABRAZO

Aunque Jhegson Méndez vivió un mal momento debido a la derrota del Sao Paulo contra Liga de Quito en la Copa Sudamericana, todo quedó opacado por el abrazo de su familia. Nada más hermoso que reencontrarse con su mamá.

La cara de ambos lo dijo todo. Sin duda, será un momento inolvidable el que vivieron desde las gradas… Recordemos que Méndez lleva varios años viviendo fuera del país y hace algún tiempo en Brasil. El hecho de que el partido haya sido en Quito fue como anillo al dedo para ver a doña Elisa Carabalí.

EL NIÑO MOI VA CON TODO

Moisés Caicedo parece que no quiere descuidar ningún detalle ahora que juega en el Chelsea.

En redes sociales se vio que tuvo la visita del reconocido fitness coach Iñaki Landaluce y, aunque no adelantaron mucho, postearon que ambos se alistan para nuevos proyectos. Con tal de cuidar el estado físico del Niño Moi, toda inversión es válida. Además ya faltan pocos días para que empiecen los partidos de las eliminatorias del Mundial 2026 y el primero será contra Argentina. Así que tener un plus en el entrenamiento no viene mal.

De seguro Caicedo la va a romper en la cancha. Vayan alistando sus vuvuzelas.

