Laura Suárez cumplió 50 años, pero no los celebró

La actriz Laura Suárez dice sentirse orgullosa de ella misma, y motivos no le faltan, porque desde hace 22 años padece esclerosis múltiple (EM). Durante todo ese tiempo ha sido muy valiente y no se ha dejado vencer. Este mes cumplió 50 años (el día 10). La EM es una dolencia autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central).

“Me siento de menos de 40. Cuando no solo se sobrevive con una enfermedad, sino que se vive, hay días en los que ya no se puede más del dolor o de la fatiga, hay muchos síntomas que se presentan. Sin embargo, en lo mínimo se encuentra esperanza, ganas, alegría y fe. Yo lo logré. No soy una superhumana. No hay que compararse, tienes que llegar hasta tu límite y cada vez ese límite se hace más alto. No celebré este cumpleaños, 50 años que no los siento en el cuerpo. Falleció la mamá de Pepo (Morales), el Día de la Esclerosis Múltiple, el 30 de mayo. Doña Martha fue la mujer que me acercó de nuevo a la fe. Un dolor que lo quise compartir para que la carga sea menor. La vida es un ratito”.

Renier Izquierdo no la tiene fácil en 'Detrás de las estrellas' del matinal 'De casa en casa' (por cierto, el programa celebró 15 años). Soraya Guerrero y Silvana Torres hablan hasta por los codos, sobre todo la última de las mencionadas. Deben darle espacio al cubano para que desarrolle. Aunque muchos crean que hacer farándula es como comerse un plato de arroz con menestra, no es así.

Al hermano de Mafer Pérez, Mario, el matrimonio le duró menos de un año. Expuso en sus redes sociales que su unión con el creador de contenido Fabricio Vallejo llegó a su fin.

“Pensé que iba a ser para toda la vida y la verdad es que nada habría sido más bonito. De mi parte me casé con esa intención, pero no siempre las cosas son como las soñamos o las anhelamos. La vida es inesperada y te da golpes duros. Sinceramente quedo frustrado ante la idea de tener un hogar con la persona que amé. Lo más duro es que me casé con una persona que no existe. Quiero pensar que el esposo que tuve simplemente se fue lejos. No puedo negar que queda un daño enorme por dentro que no sé si algún día sanará”, expresó Míster Ecuador 2008.

El 24 de junio del año pasado formalizaron esa relación en una ceremonia en la que Mafer fue la dama de amor. Todo acabó.

No fue un viaje reciente

Recién Alejandra Jaramillo publicó que estuvo 24 horas en Quito porque necesitaba un sello en su pasaporte, este trámite la obligó a volver a Ecuador. Muchos creyeron que fue un viaje que acababa de hacer al país, se dio algunas semanas atrás.

